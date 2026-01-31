Captură uriașă în Teleorman: Peste o tonă de pește pescuit ilegal, găsit după un control al poliţiştilor. Maşina era murdară

Captura a fost făcută de agenţi după ce au oprit în trafic un autovehicul acoperit cu noroi. Sursa foto: Facebook/Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman

Polițiștii din Teleorman au descoperit peste 1,2 tone de pește pescuit ilegal într-un autoturism oprit pentru un control în trafic, întrucât era acoperit cu noroi – motiv pentru care șoferii pot fi sancționați. De altfel, o maşină murdară poate fi respinsă la ITP. După ce şoferul a dat documentele agenţilor, aceştia au aflat că vehiculul avea numere false de înmatriculare, potrivit news.ro.

Cei doi bărbaţi aveau în autoturismul acoperit cu noroi peşte din speciile crap, ştiucă, şalău, sânger, novac şi caras.

"În fapt, astăzi, 31 ianuarie a.c., poliţiştii au observat un autoturism, pe D.N. 6, care se deplasa din direcţia Drăgăneşti Vlaşca spre Alexandria, acoperit în mare parte de noroi, ce părea a fi încărcat cu greutate. S-a procedat la oprirea acestuia, iar cu ocazia verificărilor, în interiorul autoturismului, au fost descoperite 1.135 de kilograme de peşte din speciile sânger, novac, crap, caras, ştiucă şi şalău", au transmis reprezentanţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.



De asemenea, agenţii au descoperit 26 de plase de pescuit monofilament şi pentru pescuit industrial.



În autoturismul acoperit cu noroi se aflau conducătorul auto, în vârstă de 42 de ani şi un pasager, de 19 ani.



"În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a constatat că autoturismul în cauză nu este înmatriculat, fiindu-i montate plăcuţe de înmatriculare atribuite altui vehicul. Cantitatea de peşte a fost ridicată în vederea predării şi distrugerii de către reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare Teleorman", conform sursei citate



În urma administrării probatoriului, bărbatul de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.