Carambol cu cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1: Sunt doi răniți, circulația este oprită pe sensul București-Pitești

<1 minut de citit Publicat la 16:27 10 Oct 2025 Modificat la 16:27 10 Oct 2025

Accident rutier pe Autostrada A1 București – Pitești. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Arhiva ISU

Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază, în jurul orei 16:00, pe Autostrada A1 București – Pitești, în dreptul localității Palanca, din județul Giurgiu. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, în coliziune au fost implicate cinci autoturisme și un TIR.

În urma impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului. Deocamdată nu se știe dacă vor fi transportate la spital.

Traficul este complet blocat pe sensul de mers către Pitești, la kilometrul 39+800 de metri.

Autoritățile estimează că circulația va fi reluată după ora 17:00.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cauzelor accidentului.