Casele de până la 150 mp din mediul rural și unele anexe ar putea fi construite fără autorizație. Noile reguli propuse de Cseke Attila

Unele case din mediul rural și anumite anexe ar putea fi construite fără autorizație. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Xinhua

Casele unifamiliale de până la 150 de metri pătrați din mediul rural, precum și anumite anexe din mediul rural și urban, vor putea fi construite fără autorizație de construire, potrivit unei propuneri din noul Cod al Urbanismului prezentat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a explicat, într-o declarație acordată publicației Alba24, că autoritățile locale nu vor fi excluse din procesul decizional, însă acestea vor avea un termen de 15 zile pentru a răspunde la notificarea lucrării. Dacă nu intervin în acest termen, beneficiarul poate începe construcția.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. La bucătării de vară, garaje, anexe sub 20 mp se păstrează cerința unui proiect, dar procedura va fi simplificată”, a declarat Cseke Attila.

Astfel, pentru aceste construcții nu va mai fi necesară autorizația de construire, ci doar notificarea primăriei, însoțită de proiectul lucrării. În lipsa unui răspuns negativ din partea administrației locale în termen de 15 zile, lucrarea poate începe.

Cseke a subliniat că noua procedură se va aplica doar locuințelor proprii, unifamiliale, fără etaj, construite pe un singur nivel și cu o suprafață de maximum 150 mp. Măsura nu se aplică în cazul construcțiilor destinate vânzării.

„Este un model preluat din alte state, prin care nu se elimină controlul comunității locale, dar se simplifică semnificativ birocrația. Aceste măsuri ar putea reduce semnificativ termenele, care în prezent durează luni întregi”, a adăugat ministrul.