Un cățel continuă să îşi aştepte stăpânul în pragul casei care a ars, deşi acesta a pierit în incendiu: "Băiat îi spunem, e tare deştept"

De aproximativ două săptămâni, bătrânul de 84 de ani locuia cu nepotul său, întors de la muncă din străinătate pentru o scurtă perioadă. Tânărul era plecat la magazinul din sat când a izbucnit incendiul. Tragedia s-a petrecut din cauza unui aragaz lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit.

"Când m-am întors, casa era în flăcări. Am ajuns la uşă, l-am văzut pe bunicul cuprins de flăcări, podeaua ardea, totul în jur. Şi cealaltă cameră. Nu am putut să intru la el. Am sunat la 112, au venit şi oamenii, dar nu s-a mai putut face nimic. Chiar la amiază am discutat cu el sa terminăm casa nouă, să se mute în condiţii mai bune", a declarat nepotul victimei, potrivit stiriest.ro.

Tânărul spune povestea câinelui pe care bunicul său îl avea şi care era extrem de ataşat de stăpânul său, amintind de Hachiko, un câine din rasa Akita Unu, care şi-a aşteptat stăpânul timp de nouă ani după moartea acestuia într-o gară din Japonia.

"Acesta este căţelul lui. Băiat îi spunem, e tare deştept. Îl aşteaptă pe bunicul, stă în prag, se uită în casă", a povestit tânărul din Lipovăţ.

Din cauza secetei prelungite, fântânile in zona au secat, așa că oamenii au fost nevoiți să aștepte pompierii de la Vaslui. Focul a fost stins în câteva ore.