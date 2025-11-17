Caz șocant la Tribunalul Brăila. Un bărbat și o femeie și-au violat bebelușul și fetița de un an și au vrut să facă live pe TikTok

Un bărbat și o femeie din Galați au fost arestați după ce și-au violat băieţelul de trei luni şi fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să transmită imaginile live pe TikTok. Cazul a fost sesizat autorităților chiar de reţeaua socială.

Cei doi, care sunt concubini, au fost arestaţi de judecătorii Tribunalului Brăila, pentru 30 de zile, la propunerea DIICOT. Bărbatul e acuzat de viol și pornografie infantilă, iar femeia de complicitate la aceste fapte.

Bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, deși anchetatorii bănuiesc că ar fi chiar tatăl biologic, transmite debraila.ro.

Se pare că cei doi indivizi filmau faptele oribile, ba chiar au încercat să le transmită live pe TikTok, cu scopul de a obține bani.

Potrivit unor surse judiciare, chiar platforma TikTok a înștiințat autoritățile române cu privire la aceste fapte. Cei doi copii au fost preluați de Protecția Copilului.

"La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea a doi inculpați (un bărbat și o femeie, cu vârstele de 48 și 22 de ani) cercetați pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 07.11.2025, inculpatul acționând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil.

Ulterior, inculpații au editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) și le-au distribuit pe o rețea de socializare.

In urma percheziției efectuate în locuința comună a acestora, situată pe raza județului Galați, au fost identificate și ridicate dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist.

În ziua de 14.11.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pe o durată de 30 de zile", a comunicat DIICOT.

