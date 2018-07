CAZARE UNTOLD 2018. Unde mai poți găsi cazare la UNTOLD 2018

CAZARE UNTOLD 2018. Festivalul Untold 2018 e pe cale să înceapă, pe 2 august, iar Clujul e pregătit să primească zeci de mii de musafiri din toată lumea. Black Eyed Peas, The Prodigy, Bonobo, Afrojack, Armin van Buuren, The Chainsmokers, Jason Derulo și Tiesto sunt doar câteva nume confirmate ce vor urca pe scena festivalului în acest an.

CAZARE UNTOLD 2018. Numărul mare de participanți la festival a creat o mare dlemă în rândurile acestora: Unde vor sta? Și mai ales căt îi va costa cazarea pentru cele patru nopți de festival, știut fiind că prețurile explodează la Cluj în această perioadă.

CAZARE UNTOLD 2018. În mod surprinzător, cu o săptămână înainte de festival, în Cluj se mai găsesc locuri de cazare, dar nu foarte multe. Pe Bookibg, gradul de ocupare era de 76%, iar la hoteluri, prețurile au luat-o razna.

CAZARE UNTOLD 2018. Patru nopți la un hotel de 3 stele din centrul Clujului costă 837 de euro, adică aproape 1.000 de lei/noapte. Dar există și hoteluri de 3 stele care cer 1.200-1.300 de euro, adică 300 de euro/noapte.

CAZARE UNTOLD 2018. Surprinzător, la 4 stele, e puțin mai ieftin. Doar 760 de euro pentru toată perioada. Dacă vă grăbiți, puteți dormi la un hotel de 5 stele, contra sumei de 2.100 de euro.

CAZARE UNTOLD 2018. Mai aveți și variante Airbnb, adică apartamente ale privaților, scoase la închiriere. Și acestea, chiar dacă nu sunt chiar situate central, s-ar putea să vă coste mai puțin. Mult mai puțin. Astfel pentru patru nopți, puteți închiria apartamente sau garsoniere la prețul de 300 de lei/noapte, ceea ce e rezonabil pentru două persoane.