Ce poți să faci în București în weekend. Activități și evenimente în aer liber programate în Capitală pe 20-22 iunie 2025

Calea Victoriei redevine pietonală, pe 21 și 22 iunie 205, în cadrul proiectului „Străzi Deschise”. Sursa foto: Străzi Deshise - București

În weekendul 20–22 iunie 2025, Bucureștiul oferă o varietate de evenimente în aer liber, potrivite pentru toate gusturile. Iată câteva dintre cele mai interesante activități de care vă puteți bucura în Capitală în weekendul de Sânziene.

WishFest – Festivalul Lampioanelor pe Apă

Sâmbătă și duminică, 21–22 iunie, în Parcul Titan (zona „Calul Titanilor”). Evenimentul include muzică live, atmosferă de poveste și mii de lampioane care vor pluti pe lac. Intrarea este liberă.

Picnicul de Sânziene

Sâmbătă și duminică, 21–22 iunie, la Muzeul Nicolae Minovici. Evenimentul include concerte de muzică folk și atmosferă de picnic, în cadrul programului „Weekend Sessions”.

Târgul de Sânziene

Sâmbătă, 21 iunie, în Parcul Herăstrău. Evenimentul include expoziții de artizanat, produse tradiționale și activități pentru întreaga familie.

Jazz în Piața Enescu

Duminică, 22 iunie, în Piața George Enescu. Evenimentul include concerte de muzică clasică și jazz, în aer liber.

Petrecere BEC în aer liber, pe „strada Nostalgia”

Petrecerea „BEC | Interbelic | in the street” are loc în acest weekend la Interbelic Cocktail Bar din București, pe Strada Lipscani nr. 17, aceeași stradă pe care erau organizate petrecerile Nostalgia la primele ediții.

Evenimentul este programat pentru vineri, 20 iunie 2025, și sâmbătă, 21 iunie 2025, începând cu ora 19:00.

Program:

19:00 – 23:00: Petrecere în aer liber, pe Strada Lipscani

După ora 23:00: Continuare în interior, la Interbelic Cocktail Bar

Accesul este posibil pentru persoane de minim 21 de ani

Bilet : 35 lei

Intrare gratuită: Disponibilă pentru cei care obțin un bilet online în avans; accesul este garantat doar dacă există locuri disponibile

Evenimentul oferă o atmosferă vibrantă, cu muzică energică și o comunitate entuziastă. Este o oportunitate excelentă de a petrece o seară plăcută în centrul Bucureștiului. Se recomandă sosirea devreme pentru a asigura un loc.

Evenimente în aer liber în centrul Bucureștiului pe 21 și 22 iunie 2025

Calea Victoriei redevine pietonală, sâmbătă şi duminică, în cadrul proiectului „Străzi Deschise”, cu un program care va include expoziţii şi pictură în aer liber, ateliere pentru copii, instalaţii interactive şi muzică live.

„De-a lungul traseului pietonal de pe Calea Victoriei, vizitatorii pot descoperi expoziţiile permanente şi tematice ale Muzeului Municipiului Bucureşti - Casa Filipescu-Cesianu, deschise publicului pe tot parcursul zilei. În faţa Muzeului Colecţiilor de Artă, reprezentanţi ai Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti dau viaţă pânzelor prin demonstraţii de pictură, realizate în timp real"” a informat, miercuri, Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

Duminică, cei mici sunt invitaţi la atelierul literar „Alfabete cu secrete”, coordonat de Oana Oros, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Limbii Române.

Sâmbătă, de la ora 19:00, Piaţa Revoluţiei devine scenă pentru un concert live susţinut de Andrei Glavan, vocalist, compozitor şi producător din Republica Moldova.

„În ambele zile de weekend, în faţa Cercului Militar, PPC România, partener al proiectului 'Străzi Deschise', te invită să descoperi experienţa interactivă Big Energy for Big Gadgets, unde totul prinde viaţă printr-o simplă conectare. O instalaţie de mari dimensiuni - cu un ştecher uriaş, un adaptor ca un puzzle şi un telefon LED oversized - te provoacă să conectezi corect elementele şi să generezi Energie Pentru Orice la cornerul foto”, se precizează în comunicat.

Programul complet al evenimentului este disponibil pe www.arcub.ro.

Restricţii de circulație în centrul Capitalei pe 21 și 22 iunie 2025

Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor.

Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe Strada Ştirbei Vodă, Strada C.A. Rosetti, Strada Dem I. Dobrescu, Strada Ion Câmpineanu, Bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopţii până dimineaţa în ziua de sâmbătă spre duminică, începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.