Cea mai rece zi de 21 octombrie din istorie. Cât au arătat termometrele la o staţie meteo din Harghita

Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marți dimineața, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

După ce luni dimineaţa, la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură la nivel național, marţi dimineaţa a avut loc un nou record de frig aici. Mercurul termometrelor a coborât până la minus 9,7 grade Celsius. Meteorologul de serviciu, Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud Sibiu, a declarat că vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius, potrivit Agerpres .

Temperatura de minus 9,7 grade Celsius a fost înregistrată la Miercurea Ciuc în zorii zilei de marţi și a fost determinată de o masă de aer rece, care s-a instalat în zonă în urmă cu câteva zile, pe un fond de cer senin și un câmp de presiune ridicată. Și în celelalte localități ale județului Harghita a fost o dimineață răcoroasă. Astfel la Joseni s-a înregistrat o minimă de minus 7,9 grade Celsius, la Toplița au fost minus 7,5 grade, iar la Odorheiu Secuiesc termometrele au arătat minus 2,5 grade celsius.

De asemenea, la stația meteo Bucin s-a înregistrat valoarea de minus 3,7 grade Celsius, fiind semnalat fenomenul de inversiune termică, adică în zona de munte a fost mai cald decât în zonele joase.

Cea mai scăzută temperatură a zilei de 19 octombrie, la Miercurea-Ciuc, a fost în anul 1994, când s-au înregistrat minus 12 grade Celsius. Vremea se va încălzi însă și în județul Harghita, în cursul zile temperaturile vor fi peste 10 grade celsius. Localnici au spus ca nu este nimic neobișnuit, pentru că suntem în luna octombrie şi aproape o lună şi jumătate ne desparte de iarnă.

Florile din parcuri s-au ofilit din cauza temperaturilor joase, unde în trei zile consecutiv au fost temperaturi mai coborâte decât minus 8 grade Celsius. În grădini tot ce a rămas este înghețat tun, inclusiv ți iarba se rupe ca zăpada înghețată. Vânzătorii de la piața locală au deschis mai târziu, întrucât era foarte frig, iar cumpărătorii nu ies din casă pe o astfel de vreme.

Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o ușoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marți spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru următoarele săptămâni, în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. Potrivit meteorologilor, se răcește în a doua săptămână, iar regimul pluviometric va fi peste medie.



