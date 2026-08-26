Cisternele cu apă aduse pentru locuitorii unei comune din Brașov au fost vandalizate. Anvelopele au fost tăiate și robinetele distruse

Cisternele cu apă aduse pentru locuitorii din Teliu au fost vandalizate. Anvelopele au fost tăiate, iar robinetele distruse. FOTO: brasov.net

Două cisterne cu apă potabilă aduse în comuna Teliu din județul Brașov pentru a sprijini populația în perioada unei întreruperi a alimentării cu apă au fost vandalizate de persoane deocamdată neidentificate. Anvelopele au fost tăiate, un robinet a fost smuls, stopurile au fost sparte, iar roțile directoare au fost deformate.

Incidentul a avut loc în perioada în care operatorul de apă încerca să reducă disconfortul creat locuitorilor în urma unei avarii și a unor lucrări de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, scrie brasov.net.

În perioada 20-22 august 2026, în comuna Teliu au fost efectuate lucrări pentru modernizarea forajelor și înlocuirea unei pompe avariate la una dintre stațiile de pompare. Din acest motiv a fost oprită alimentarea cu apă pentru 24 de ore în toată localitatea.

Pentru ca locuitorii să poată avea acces la apă pe durata sistării, compania a adus trei cisterne mobile cu apă potabilă.

Dintre acestea, două au fost vandalizate. Constatările la fața locului au arătat că anvelopele au fost tăiate, un robinet a fost smuls, stopurile au fost sparte, iar roțile directoare au fost deformate.

Autorii distrugerilor nu au fost identificați până în prezent.

Reprezentanții companiei au condamnat incidentul și au făcut apel la responsabilitate și respect față de echipamentele puse la dispoziția comunității în situații de urgență.

"Îi rugăm pe toți clienții noștri ca, atunci când apa este oprită din motive tehnice, iar cisternele sunt puse la dispoziție tocmai pentru a oferi cantitatea necesară de apă, să trateze cu respect aceste recipiente. Ele sunt folosite exclusiv pentru a oferi un ajutor rapid și eficient", au transmis reprezentanții companiei.