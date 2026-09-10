CNAIR a reluat lucrările la pasajul peste A0, deşi primarul din Berceni s-a opus şi a mutat el balizele din drum. Ce compromis au făcut

CNAIR a reluat lucrările la pasajul peste A0. Sursa foto: George Ene / Facebook

Primarul din Berceni, George Ene, a anunţat, miercuri, că au fost reluate lucrările la pasajul peste autostrada A0, deşi iniţial el s-a opus intervenţiilor muncitorilor, din cauză că ar îngreuna traficul pentru rezidenţii comunei de lângă Bucureşti. La finalul lunii august, edilul a mutat chiar el balizele din drum, pentru a elibera traficul. CNAIR a reluat totuşi lucrările, dar Ene susţine că s-a ajuns şi la câteva variante de compromis.

Primarul comunei Berceni spune că traficul nu ar fi afectat în orele de vârf, potrivit unor decizii luate după o şedinţă cu reprezentanții CNAIR și ai Consiliului Județean Ilfov.

"Constructorul Alarko a reluat de astăzi lucrările de reparații la pasajul peste A0 de pe DJ401, în urma unei notificări pe care ne-au transmis-o ieri, în jurul orei 16:00. Din păcate, acesta nu a ținut cont de condițiile solicitate de Primăria Berceni.

În această dimineață am mers la Ministerul Transporturilor, unde am avut o ședință de urgență cu reprezentanții CNAIR și Consiliului Județean Ilfov, pentru a găsi o soluție benefică și oamenilor din Berceni.

Variantele de compromis

În urma discuțiilor, am stabilit următoarele:

circulația va rămâne deschisă pe ambele benzi ale pasajului la orele de vârf; lucrările de reparații vor avea loc în intervalul 10:00–16:00, perioadă în care va fi închisă o bandă a pasajului, iar circulația se va desfășura alternativ, dirijată prin semafor; în afara intervalului 10:00 - 16:00, semaforul va fi îndepărtat, iar circulația se va desfășura liber pe ambele benzi;

CNAIR va asigura și amenaja accesul rutier pe sub Autostrada A0.

Concomitent, lucrăm împreună cu Primăria comunei Vidra și Consiliul Județean Ilfov pentru a găsi o soluție alternativă, în favoarea bercenarilor, respectiv ruta Sfânta Ana - ArchivIT - Centura București", a transmis George Ene.

Primarul din Berceni, în august: "Luni mă găsiți spânzurat de pod"

George Ene anunţase pe 30 august că lucrările la pasajul peste autostrada A0 au fost suspendate, din cauză că şantierul din zonă ar îngreuna traficul pentru rezidenţi. Edilul acuză că lucrările au fost începute de constructor fără acordul Primăriei Berceni. Primarul a mutat chiar el balizele din drum, pentru a elibera traficul pentru şoferi.

"Astăzi (n.r. - sâmbătă) am plecat spre mare pentru weekend. Am fost sunat de colegii din primărie și informat că traficul a fost oprit pe o bandă la pasajul peste autostrada A0.

Am făcut cale întoarsă și, împreună cu viceprimarul și câțiva consilieri locali, am oprit lucrările de reparații la pasajul peste autostrada A0, pe care constructorul Alarko le-a început fără să ne anunțe și fără acordul Primăriei Berceni.

Este inacceptabil ca, mai ales odată cu începerea școlii, noi, oamenii din Berceni, să pierdem ore întregi în trafic din cauza unei lucrări executate greșit, pentru repararea căreia nu s-a găsit o alternativă eficientă pentru Berceni.

Luni începe școala. Luni mă găsiți spânzurat și pe mine și pe băieți, de pod", a transmis primarul constructorului, cerându-i să oprească lucrările.