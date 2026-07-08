CNIR a încheiat primul contract semnat exclusiv electronic pentru un drum de mare viteză. Cine va superviza lucrările pe lotul 1C al A8

CNIR a încheiat primul contract semnat exclusiv electronic pentru un drum de mare viteză. FOTO: Captură video/ CNIR

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat, miercuri, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni al Autostrăzii "Unirii"-A8, primul contract pentru un drum de mare viteză semnat exclusiv electronic, notează Agerpres.

Conform unui comunicat al CNIR, acest ultim contract, încheiat cu Asocierea Activ Proiectare Infrastructură SRL (lider), EMAY Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi are o valoare de 55,1 milioane lei şi o durată totală de 118 luni (54 de luni pentru proiectare şi execuţie şi 60 de luni garanţie).

"Facem astăzi un nou pas înainte pentru digitalizarea activităţii CNIR. Pentru prima dată, un contract al Companiei este semnat electronic. Am început transformarea digitală cu documente interne, precum cererile de concediu, ordinele de deplasare pe şantiere şi aplicaţiile pentru managementul documentelor, iar acum, trecem la următorul nivel. Semnarea electronică a contractelor înseamnă mai puţină birocraţie, un timp de lucru mai scurt şi proceduri mai simple, toate aceste avantaje fiind posibile şi datorită deschiderii Prestatorului către extinderea digitalizării", a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

Potrivit sursei citate, din acest moment, pe secţiunea Miercurea Nirajului-Leghin a Autostrăzii A8, toate cele patru loturi dintre Sărăţeni şi Pipirig (116 km) au asigurate serviciile de supervizare pentru contractele de proiectare şi execuţie.

"Rolul supervizorului este foarte important pentru că va monitoriza proiectarea şi execuţia lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor şi a echipamentelor folosite", se menţionează în comunicat.

Lotul 1C Sărăţeni-Joseni (32,4 km) se află în etapa de proiectare, iar antreprenor este Asocierea SA&PE Construct SRL (lider) - Euro-Asfalt d.o.o. - Tehnostrade SRL - Spedition UMB SRL (România-Bosnia şi Herţegovina).