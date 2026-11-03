Cod roșu de ploi și de inundații în Constanța. Străzile s-au transformat în râuri. Porturile sunt închise, sunt valuri de cinci metri

1 minut de citit Publicat la 08:05 03 Noi 2026 Modificat la 08:05 03 Noi 2026

Cod roșu de ploi și de inundații în Constanța. FOTO: Agerpres

Județul Constanța este sub avertizare cod roșu de ploi și de inundații marți, după ce ploile torențiale au acumulat local până la 80 de litri pe metru pătrat. Străzile din mai multe localități s-au transformat în adevărate râuri, iar vântul puternic a ridicat valuri de până la cinci metri, ceea ce a dus la suspendarea manevrelor în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

Codul roșu de ploi este valabil până la ora 8.30 pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia.

Meteorologii au avertizat că vor continua precipitațiile, iar cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp, în condițiile în care în zona vizată s-au acumulat deja 80 l/mp în ultimele ore.

Separat, hidrologii au emis un cod roșu de inundații, valabil marți, între orele 6.05 și 12.00. Ca urmare a precipitațiilor căzute, a celor prognozate și a propagării apei, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de pericol.

Avertizarea vizează râurile din estul județului Constanța, situate la sud de Canalul Dunăre-Marea Neagră. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic.

De luni la ora 10.00, până marți dimineață la ora 6.00, echipele ISU au intervenit în 12 situații după ce au fost semnalați copaci căzuți și curți inundate în mai multe localități din județ.