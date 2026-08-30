CODRU Festival încheie vara la Timişoara. Muzică, dans şi petreceri, chiar în mijlocul pădurii, cu Alternosfera, Puya sau Gipsy Kings

CODRU Festival încheie vara la Timişoara. Sursa foto: captură video

Muzică, dans şi petreceri până dimineaţa, chiar în mijlocul pădurii. CODRU Festival încheie vara la Timişoara cu trei zile de concerte şi artişti pentru toate gusturile. De la Gipsy Kings şi Subcarpaţi, până la Puya şi Alternosfera, festivalierii au parte de show-uri şi petreceri care continuă până după miezul nopţii. Codru Festival a fost organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş.

Muzică, distracţie şi mii de oameni, la Timişoara, unde Pădurea Verde s-a transformat într-o adevărată scenă în aer liber. CODRU Festival a ajuns la cea de-a şasea ediţie. Timp de trei zile, pe scenă au urcat artişti consacraţi din România şi din străinătate.

"Eu sincer am crezut că vor fi doar oameni din Timişoara, nu mă aşteptam să fie atât de multă lume, dar m-am bucurat foarte mult", a spus o tânără participantă.

"Mie mi se pare foarte şmecher, e primul meu an şi abia aştept să vin şi la anul. Cred că îmi şi cumpăr bilet. Mi se pare cel mai frumos festival", a afirmat un alt tânăr.

CODRU Festival, susţinut de CJ Timiş

Pe lângă muzică, spectatorii de toate vârstele au parte de diverse activităţi şi de preparate pregătite de producătorii locali.

"Oferim tot felul de activităţi, atât pentru copii, cât şi pentru persoanele adulte. Pe lângă muzică, şi componenta de gastronomie e importantă. Ne bucurăm că există producători locali în festivalul CODRU", a declarat Sorina Ciurlea, director adjunct Visit Timiș.

Codru Festival, eveniment devenit deja tradiție pentru Timișoara și pentru vestul țării, este susținut și în acest an de Consiliul Județean Timiș.

"Am vorbit cu oameni din Hunedoara, Arad şi Cluj, au venit să vadă artişti internaţionali la Timisoara, precum Gipsy Kings. Ne dorim ca pe viitor să facem evenimente care sa fie dedicate tuturor oamenilor din ţară şi vă garantez că vom face lucrurile din ce în ce mai frumoase", a afirmat Andrei Manea, reprezentant CJ Timiș.

Puya a fost unul dintre artiştii care au urcat pe scena festivalului. După concert, fanii au avut ocazia să facă fotografii cu acesta şi să primească autografe.

"Un public cald. Mare parte din spectacolul artistilor este publicul. Oamenii s-au distrat aici tot timpul. În 90, de aici venea Occidentul spre Bucuresti", a spus Puya.

Pe scenă vor mai urca artişti precum Lupii lui Calancea şi Surorile Osoianu, dar și artistii de talie internațională precum Gipsy Kings.