Pacient suspect de coronavirus, condiții inumane la Spitalul din Giurgiu: Multă mizerie în salon și găuri în perete. Vin șopârlele și vrăbiile la bolnavi

Povestea a fost făcută publică de Maria Ramona, care a vorbit despre situația de la Giurgiu.

”Povestea unui pacient suspect de covid 19, internat la spitalul județean Giurgiu

Pacient ce prezintă simptome de covid 19 este preluat de la domiciliu și dus la spital, unde s-a anunțat dinainte ca ambulanța sa părăsească curtea spitalului sa fie pregătiți ca vor sosi cu un suspect de covid 19, la întoarcere mare le-a fost mirarea și celor de pe ambulanta ca nimeni nu era echipat pt preluarea pacientului, dar nu neapărat asta este partea interesanta în toată povestea.



După un timp pacientul este izolat într-un salon(povestesc mai jos și despre salon) toate bune, pana când dintr-o data se uita de pacient, la ora 20:30 după un telefon dat de pacient la upu (acesta sunase sa întrebe de ce nu i se aduce mâncare, plecând nepregătit de acasă), i s-a adus într-un sfârșit câțiva covrigi dulci și brânză sărată (o nebunie) și din nou se uita de pacient pana a 2a zi.

Si ca o paranteza i se spune pacientului, sa sune acasă sa i se aducă pachet cu mâncare pt ca mare lucru nu va primi din spital.

A doua zi la ora 12:00 unul din membrii familiei se prezintă în fata spitalului și i-a legătura cu cele de la upu pt a preda pachetul pt pacient, dar.. Surpriza, pachetul nu a ajuns nici pana la ora 16:00 la pacient, ele știind unde este pachetul (dar zicând ca nu se mai poate duce pachetul pacientului ca deja era umplat în el, de către cine? De către ele, asistentele și infirmierele de la upu) între timp s-a sunat la upu dar fără nicio rezolvare, "doamnele" de acolo foarte certărețe (lăsau telefonul jos și barfeau despre un caz din spital unde o asistenta povestește un mare adevăr), l-a un moment dat au cerut în centrala sa nu le mai fie redirecționate apelurile către upu ( erau deranjate de insistentele noastre de a găsi pachetul).

A fost nevoie sa se ducă personal membru familiei, acesta a luat legătura cu un cunoscut reporter din județ pt a face cunoscuta situația din spital, din nou surpriza acesta nu a acceptat primind ordin de la conducerea spitalului ca se va rezolva (adică se baga gunoiul sub preș ca de fiecare data), într-adevăr s-a rezolvat , i s-au restituit banii cheltuiți în supermarket pt aprovizionarea pacientului( pe baza bonului).

După toată tarababura li s-a dat din nou un pachet, acesta ajungând în câteva minute la pacient.

Si cum spuneam mai sus voi povesti și despre salonul în care a stat un pacient suspect de covid(confirmat apoi negativ), un salon cu multa mizerie pe jos, cu gaura în perete pe unde întra vrăbii și șopârle (o vrabiuta și o șopârlă au ținut companie pacientului)

Am rămas total dezamăgită și dezgustată de atitudinea celor de la upu, am rămas uimita cum infirmierele și asistentele de la upu au "furat" pachetul cu mâncare al pacientului care și asa suferea de nepăsarea și indiferenta personalului

Am rămas dezamăgită ca în plina pandemie, personalul sa se poarte urat cu pacientul fără a arata putina empatie.

ACESTA ESTE SPITALUL JUDEȚEAN GIURGIU ȘI CÂND NU ESTE PANDEMIE, NU DOAR ACUM..

MEREU GUNOIUL SE BAGA SUB PRES

CONDUCEREA SE SPALA PE MAINI DE FIECARE DATA ÎN LOC SA SE IA MASURI..”, a spus Maria Ramona.