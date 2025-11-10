Consiliul Județean Cluj lansează „Black Friday” Administrativ: Autorizații și certificate de urbanism emise într-o singură zi

<1 minut de citit Publicat la 13:20 10 Noi 2025 Modificat la 13:32 10 Noi 2025

Consiliul Județean Cluj dă startul, în perioada 10–14 noiembrie 2025, campaniei „Black Friday” Administrativ, prin care autorizațiile de construire și certificatele de urbanism depuse online vor fi emise în doar 24 de ore, reducând astfel timpul standard de procesare de la 30 de zile.

„Pentru al treilea an consecutiv, Consiliul Județean acceptă această provocare administrativă, prin care diminuăm timpii de emitere a documentelor depuse online, de la 30 de zile la o singură zi! Prin intermediul acestei campanii dorim să atragem atenția asupra nenumăratelor beneficii pe care le au cetățenii dacă utilizează serviciile digitale”, a anunțat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, pe pagina sa de Facebook.

Toate cererile depuse prin platforma digitală Ghișeul Unic, în intervalul menționat, vor fi soluționate în 24 de ore, facilitând accesul rapid la documentele necesare pentru proiectele de construcții și urbanism. Inițiativa urmărește să încurajeze folosirea serviciilor online și să eficientizeze procedurile administrative pentru cetățeni.