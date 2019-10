„Cosmin Dan a strigat către Valentina: îţi dau foc şi te omor”. Declaraţia puştiului care a fost în casa groazei

Un pas important a fost făcut, joi, de magistraţii care judecă dosarul lui Cosmin Dan, acuzat de uciderea prin incendiere a Valentinei Nica, fosta sa iubită, în apartamentul acesteia. Instanţa a obţinut mărturia cutremurătoare a adolescentului care s-a aflat în casa groazei în momentul în care inculpatul şi-a incendiat fosta iubită.

„De cum a intrat pe uşă, Cosmin Dan a strigat către Valentina: îţi dau foc şi te omor. Foarte nervos şi violent a luat-o imediat la bătaie. A tras-o de păr, a început să-i care palme şi pumni. A lovit-o în faţă, dar i-a dat una şi în ficat. Apoi i-a sunat pe prietenii lui, C. şi N., şi le-a cerut să-i aducă benzină ca să-i dea foc. Eu am încercat să-l potolesc pe Cosmin, să n-o mai bată”, este declaraţia martorului făcută sub jurământ, relatată de buzoienii.ro.

„Când a intrat pe uşă, C. (prietenul lui Cosmin Dan n.r.) a spus să ia benzina şi să-i dea foc. Sticla era de doi litri, plină cu benzină. Cosmin Dan a început să stropească prin toată camera, inclusiv pe Valentina. Apoi i-a cerut lui C. să-i dea bricheta. Acesta i-a întins o brichetă albă. S-a jucat puţin cu bricheta apoi a aprins-o în timp ce ţinea mâna înspre Valentina”, a declarat martorul.

Cercetările se fac in rem, respectiv asupra faptei, însă audiaţi sunt prietenii lui Cosmin Dan care i-ar fi adus recipientul cu benzină cu care acesta a stropit-o pe Valentina şi apoi i-a dat foc.