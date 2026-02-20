Cozi uriaşe la telegondola din Poiana Braşov: Sute de turiştii au venit pe pârtii şi toate pensiunile din staţiune sunt ocupate

Va fi un weekend de foc la munte: Turiştii au luat cu asalt staţiunile. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

După ninsorile abundente din România, iubitorii sporturilor de iarnă au luat cu asalt stațiunile montane. Vineri dimineață, la telegondola din Poiana Brașov s-au format cozi încă de la primele ore, în așteptarea unei zile pe pârtie. Toate pensiunile din cea mai populară stațiune montană din țară sunt ocupate, iar autoritățile și operatorii din turism se așteaptă la un weekend aglomerat. Un număr mare de turiști este așteptat și în celelalte stațiuni, chiar dacă judeţul Prahova este vizat de atenționarea meteorologică de cod galben de ninsori, viscol, polei şi precipitații însemnate cantitativ, valabilă de vineri până duminică dimineaţa.

Cozi uriaşe la telegondola din Poiana Braşov, vineri

Acest final de săptămână coincide cu "vacanţa de schi" a elevilor, care se desfășoară în perioada 16-22 februarie şi în Poiana Braşov, încă de la primele ore ale zilei, sute de turişti s-au aşezat la rând la telegondolă. Însă, imaginile cu cozile uriaşe au devenit,într-o oarecare măsură, o normalitate. Sunt foarte mulţi copii, mulţi dintre ei se află în tabere. Există şi unii care au venit cu părinţii sau prietenii.

Unii dintre turişti au spus că au stat la coadă între 30 şi 40 de minute, cu fluctuaţii, desigur. Toţi cei care au venit la munte în această perioadă se bucură de atmosfera frumoasă, de stratul nou de zăpadă depus.

În plus, administratorii domeniului schiabil au depus eforturi considerabile ca pârtiile să se prezinte foarte bine: se schiază pe toate pârtiile din Poaiana Braşov. Iubitorii sporturillor de iarnă urcă până sus, la cota 1.699 în Masivul Postăvaru, de unde se lansează pe pârtie.

Sus, peisajul te face să te simţi ca-ntr-o poveste spusă de bunici, iar noul strat de omăt a transformat fiecare bucăţică de teren în derdeluș, ring pentru bătăi cu bulgari sau loc pentru fotografii instagramabile. Gradul de ocupare în Poiana Braşov este de 100%.

Și pe Valea Prahovei s-au animat stațiunile. În Sinaia, stratul de zăpada măsoară pe alocuri chiar și 2 metri, iar administratorii domeniului schiabil au muncit neîntrerupt ca să amenajeze pârtiile. Oficialii au avertizat că există pericol de avalanșă pe unele părtii din Sinaia.

Se schiază în condiții excelente în zona golului alpin, pe Valea Dorului și Valea Soarelui. În schimb, rămân închise pârtiile de pe abruptul cuprins între cota 1.400 și 2.000, pentru că e risc uriaș de avalanșă.

De altfel, în cursul zilei de joi, câteva plăci de zăpadă au luat-o la vale. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să evite traseele din această zonă.