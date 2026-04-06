Criza apei din Curtea de Argeș: Noi etape în reabilitarea stației de tratare, după contaminarea cu Clostridium perfringens

Stația de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş, în faza de montaj. Sursa colaj foto: Getty Images & Facebook/Primăria Municipiului Curtea de Argeș

Specialiștii operatorului regional de apă din Curtea de Argeș anunță luni că lucrările de reabilitare la Stația de Tratare a Apei Potabile (STAP) avansează, urmând ca în această săptămână să fie montate crepinele (duze filtrante) și stratul filtrant. Intervențiile fac parte dintr-un amplu proces de modernizare început pe 27 martie, cu termen de finalizare estimat pentru 15 iulie. La începutul anului, Direcția de Sănătate Publică Argeș a decis oprirea furnizării apei potabile în Curtea de Argeș și în alte trei comune, după ce analizele din rețeaua publică au indicat prezența bacteriei periculoase Clostridium perfringens.

În intervalul 6 - 9 aprilie este programată montarea noilor crepine și a stratului filtrant. Totodată, vor începe lucrările pentru realizarea noii rețele de distribuție aferente primei linii de filtre, astfel încât, la finalul acestei etape, reabilitarea unui filtru să fie complet finalizată.

Specialiștii precizează că materialele și echipamentele necesare au fost deja comandate, iar termenele de livrare permit respectarea graficului de execuție. De asemenea, nu există probleme de ordin logistic, precum cazarea și masa personalului sau transportul echipelor și utilajelor.

› Vezi galeria foto ‹

La începutul lunii februarie, Direcția de Sănătate Publică a decis oprirea totală a furnizării apei, după ce în mai multe probe a fost identificată bacteria Clostridium perfringens. Problemele au apărut odată cu începerea lucrărilor la Barajul Vidraru, când golirea lacului a dus la pătrunderea în stație a unei ape încărcate cu bacterii și sedimente.

Pe de altă parte, ministrul Mediulu, Diana Buzoianu, a declarat pe 11 februarie la Antena 3 CNN, despre criza apei de la Curtea de Argeș, că lucrările la barajul Vidraru sunt gestionate de Hidroelectrica. De asemenea, ea a acuzat compania locală care distribuie apa potabilă că nu a mai făcut investiții de 50 de ani.

La sfârşitul lunii februarie, Guvernul a aprobat, în şedinţă, o derogare care autoriza autorităţile locale să aprobe, într-un termen cât mai scurt, finanţarea de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local.

Locuitorii din Curtea de Argeş şi din trei comune apropiate se confruntă de la sfârşitul anului trecut cu o criză a apei potabile din cauza unor lucrări la barajul Vidraru, care au afectat grav instalaţiile din staţia de tratare a apei, ceea ce a dus la imposibilitatea potabilizării acesteia. La vremea respectivă, inspectorii sanitari au confirmat prezenţa bacteriei periculoase Clostridium perfringens, motiv pentru care au interzis consumul şi chiar folosirea apei în scop menajer sau pentru igiena personală.

Oficialii din cadrul Administraţiei "Apele Române" au transmis atunci că instituţia nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie, acestea revenind operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, aceştia menţionau că ANAR nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare.

Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Potabile din Curtea de Argeș au demarat efectiv la 27 martie 2026, termenul asumat pentru finalizare fiind 15 iulie 2026. Până luni, 6 aprilie, a fost realizată aproximativ o zecime din totalul intervențiilor.

Potrivit specialiștilor companiei de apă, în perioada 27 - 29 martie a fost realizat provizoratul necesar pentru începerea reabilitării primei linii de patru filtre, ceea ce a permis reluarea alimentării cu apă a consumatorilor. Începând cu 30 martie, echipele au demontat și evacuat sistemul de distribuție aferent acestei linii, au îndepărtat stratul filtrant din cele patru filtre izolate anterior și au scos crepinele din acestea.