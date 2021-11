Cum arăta salonul care a ars la Spitalul Movila din Ploiești

Incendiul a izbucnit joi dimineață, la spitalul de Boli Infecțioase din Ploieşti.

Alerta la secția exterioară de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești a fost dată, joi, în jurul orei 04.16.

Imediat la faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 descarcerare și 20 ambulanțe SMURD și SAJ cu 57 de pompieri militari.

Doi bătrâni au murit carbonizați pe patul de spital, iar o infirmieră a luat foc

Victimele aveau 74, respectiv 75 de ani și erau conectate la oxigen.

Femeia se afă acum la Spitalul Floreaca din Bucureşti, cu arsuri pe 40% din suprafața corpului.

Pe secția COVID erau 21 de pacienți, 16 dintre ei au fost evacuați, iar 3 pacienți au refuzat transportul la spital.

Pentru această misiune a fost declanșat Planul Roşu de Intervenție.

Potrivit autorităților, instalațiile electrice și de oxigen au fost înlocuite anul trecut, când de altfel au avut loc o serie de lucrări.

Imagini din salonul în care a izbucnit incendiul

Imaginile au fost prezentate în exclusivitate de jurnaliștii de la observatorulph.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Conform unui comunicat dat publicităţii joi de compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în salonul în care a izbucnit incendiul erau internate doar cele două victime.

Bogdan Nica, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești a declarat, în această dimineață, că este posibil ca incendiul să fi izbucnit din cauza unui pacient agitat.

"Există o autorizație parțială, pentru că în rest a trebuit să modificăm documentația. Când am venit eu manager am aflat că aici nu erau planuri. Și a trebuit să refacem planurile și să refacem documentația, mai ales după ce am modificat instalația de oxigen și am pus-o pe stocator și nu pe butelii.

Nu de la stația de oxigen se pare că a izbucnit nenorocirea, ci probabil a fost o defecțiune probabil la un aparat, un pulsoximetru, fie patul a fost mișcat, bolnavul era foarte agitat și probabil s-a produs o scânteie.

Erau doi bolnavi cu o cantitate de oxigen acolo, e un risc asumat când tratezi cu o cantitate mare de oxigen, orice mică scânteie, sau chiar spontan, spun specialiștii, se poate aprinde oxigenul.

Infirmiera, în timp ce încerca să îi repună masca bolnavului care era foarte agitat, atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul, după care au intervenit cu extinctoare în salon, a intervenit și ISU în 10 minute și incendiul s-a stins în 3 minute. A fost localizat la un singur salon. Asta mi-au spus colegii mei”, a declarat Bogdan Nica, managerul spitalului.

Citiți și: Dosar penal după incendiul de la spitalul din Ploiești. Infracțiuni vizate: ucidere, vătămare corporală, distrugere, neluarea măsurilor de securitate în muncă

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal