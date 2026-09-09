Cum funcţionează noua tehnologie inteligentă pentru trecerile de pietoni, testată în Bucureşti. "Trecerile clasice nu mai fac față"

Noua tehnologie inteligentă pentru trecerile de pietoni din Bucureşti. Sursa foto: Administrația Străzilor București

Administrația Străzilor București a anunţat, marţi, că a implementat primul proiect pilot care folosește tehnologia inteligentă pentru a proteja pietonii la traversare. Noul sistem a fost instalat deja în Sectorul 1, Şoseaua Chitila la intersecţia cu Strada Prahovei. "Sistemul inteligent de siguranță pentru treceri de pietoni transformă radical infrastructura stradală prin soluții active", au transmis autorităţile.

Administrația Străzilor București a explicat şi de ce era nevoie de un nou sistem de semaforizare în preajma trecerilor pentru pietoni: "Trecerile clasice nu mai fac față la traficul intens din București. Șoferii sunt obișnuiți cu semnalizarea continuă și observă pietonii mult prea târziu".

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"Administrația Străzilor București, împreună cu cei de la sFlows, a implementat primul proiect pilot care folosește tehnologia inteligentă pentru a proteja pietonii la traversare.

Trecerile clasice nu mai fac față la traficul intens din București. Șoferii sunt obișnuiți cu semnalizarea continuă și observă pietonii mult prea târziu. Pentru a combate această problemă, Administrația Străzilor București a implementat un astfel de sistem inteligent în Sectorul 1, Şoseaua Chitila la intersecţia cu Strada Prahovei.

Sistemul inteligent de siguranță pentru treceri de pietoni transformă radical infrastructura stradală prin soluții active: