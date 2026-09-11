Cuţit dacic, vârf de săgeată roman şi un posibil turn medieval necunoscut. Cum arată descoperirile arheologice de la Ciceu-Corabia

Descoperirile arheologice de la Ciceu-Corabia. sursa foto: Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud / Facebook

O echipă de arheologi a găsit mai multe elemente istorice dacice şi romane, după o serie de activități complexe pentru identificarea și verificarea unor situri arheologice din localitatea Ciceu-Corabia (jud. Bistrița-Năsăud). Au "ieşit la suprafaţă" fragmente ceramice dacice, un vârf de lance și un cuțit de factură dacică. Este de remarcat descoperirea și unui vârf de săgeată roman. De asemenea, a fost identificat şi un complex arheologic ce ar putea fi un turn medieval necunoscut până acum.

Specialiştii au transmis că situl arheologic de la Ciceu-Corabia este considerat unul dintre cele mai bogate și complexe situri arheologice din întreaga Transilvanie.

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"Descoperiri arheologice la Ciceu-Corabia În perioada 18 august – 2 septembrie 2026, o echipă de specialiști a desfășurat o serie de activități complexe pentru identificarea și verificarea unor situri arheologice din localitatea Ciceu-Corabia (jud. Bistrița-Năsăud).

Campania a fost rezultatul unei strânse colaborări între Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, sub coordonarea arheologilor dr. Radu Zăgreanu și dr. Marius Ardeleanu.

Pe parcursul cercetărilor, au fost realizate și câteva sondaje arheologice în puncte considerate de arheologi de interes major. Acestea au vizat zona necropolei dacice de incinerație (descoperită inițial în 2014 de arheologii Corneliu Gaiu, George Marinescu și Radu Zăgreanu).

Deși în acest an nu au mai apărut morminte noi, sunt de menționat descoperirea unor fragmente ceramice dacice, a unui vârf de lance și un cuțit de factură dacică. Este de remarcat descoperirea și unui vârf de săgeată roman", se arată într-un anunţ al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Ar fi găsit şi un turn medieval necunoscut până acum

"A doua zonă investigată a fost un promontoriu situat la sud de necropolă. Aici a fost identificat un complex arheologic ce ar putea fi un turn medieval necunoscut până acum.

Deși suprafața mică cercetată impune prudență în privința destinației exacte, indiciile sunt extrem de promițătoare: au fost descoperite câteva vârfuri de săgeți medievale și un pinten din secolul al XIV-lea. Cercetările vor continua și în anii următori în acest sit, considerat unul dintre cele mai bogate și complexe situri arheologice din întreaga Transilvanie", au mai transmis specialiştii.