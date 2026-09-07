Cutremur, în noaptea de duminică spre luni, în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 08:05 07 Sep 2026 Modificat la 08:26 07 Sep 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în România. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în zona Galaţi, la o adâncime de 16,8 km.

În data de 07 Septembrie 2026, la ora 01:08:59 (ora locală a României), s-a produs în Moldova, Galaţi un cutremur slab cu magnitudinea ml 3,1, la adâncimea de 16,8 km.

Cutremur de 4,1 grade pe Richter, duminică

Un cutremur s-a produs şi duminică dimineața, la ora 07:04, în zona seismică Vrancea. Mișcarea tectonică a avut magnitudinea 4,1 și s-a produs la o adâncime de 149,6 km.

Potrivit datelor seismologilor, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: la 54 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 59 km est de Brasov, 61 km sud de Buzau, 65 km sud de Focsani, 75k m nord de Ploiesti.

Seismologul Mihai Diaconescu, cercetător la Institutul de Fizică a Pământului, a explicat la Antena 3 CNN în ce situație o activitate seismică intensă poate indica un posibil preșoc, care ar putea preceda un cutremur de magnitudine mare.