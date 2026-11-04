Cutremur în România, miercuri dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 08:00 04 Noi 2026 Modificat la 08:00 04 Noi 2026

Cutremur în România. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineaţa în zona seismică Vrancea-Buzău, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 90,3 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Sfântu-Gheorghe, 56 km sud de Focşani, 66 km est de Braşov, 68 km sud de Buzău şi 90 km nord de Ploieşti.

În ziua de 04 Noiembrie 2026 la ora 06:09:24 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 90.3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km E de Sfantu-Gheorghe, 56km S de Focsani, 66km E de Brasov, 68km S de Buzau, 90km N de Ploiesti.

De la începutul lunii noiembrie, în România s-au produs şase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,1 şi 3,6 pe Richter. Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,8, a avut loc în data de 19 octombrie, în judeţul Buzău.