De ce nu l-a primit vasluianul Ion Marcu pe Călin Georgescu la el în fabrică: „România nu e în campanie electorală”

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Foto: Getty Images

Vestea că un patron de fabrică de mobilă din Vaslui a refuzat să-l primească în vizită pe Călin Georgescu weekend-ul trecut a făcut vâlvă în presă și pe rețelele sociale. „Conducerea și întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru”, au transmis reprezentanții fabricii într-un mesaj care s-a viralizat.

Călin Georgescu anunțase o vizită în județ pe 5 septembrie și între obiective era și fabrica de mobilă, numai că administratorul a aflat din presa locală de acest lucru.

Conducerea fabricii a spus că nu are de gând să îl primească. „Urmarea anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că, conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc”, a transmis fabrica într-un mesaj pe Facebook.

Acum, administratorul fabricii Marcomos a spus pentru Libertatea că nu l-a primit pe Georgescu pentru că „România nu este în campanie este în campanie electorală” și că nu știe cum a ajuns ca unitatea pe care o conduce să facă parte din itinerariul fostului candidat la prezidențiale.

„De vizita asta am aflat de pe Facebook. Nu știu cum a apărut firma mea acolo, bănuiesc ceva, ceva, dar nu știu sigur. Eu n-am fost de acord cu chestiunea asta, știu că umblă cu autocarele după el... România nu este în campanie electorală. Eu nu fac politică. Oamenii trebuie lăsați în pace, fiecare să își vadă de treaba lui. Vine campania electorală, facem cu toții... mai puțin noi. Noi suntem unitate de producție”, a declarat pentru sursa citată Ion Marcu.

„Am făcut politică și știu cum este, dar în nici un caz n-a fost așa. Nu greșește Georgescu, greșesc cei de sus. Un cetățean cu dosar penal, un cetățean care este în cale de judecată să umble prin țară cu oameni de peste tot, aduși cu autobuze, pentru campanie electorală - nu-i corect. Adică trebuie să se hotărască odată. Domnule, campania electorală începe astăzi și se termină mâine. Poimâine nu mai ai ce căuta tu, că ești Călin Georgescu sau nu știu cine”, a mai spus vasluianul.