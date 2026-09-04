Călin Georgescu a anunțat că vizitează o fabrică de mobilă din Vaslui. Conducerea „și întreg colectivul” i-au spus că nu-l primesc

Vizita la Marcomovas a fost discutată și în ședința AUR, filiala Vaslui. Foto: Inquam Photos/Malina Norocea

Fabrica pe care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a anunțat că o va vizita, în cadrul programului său prin Vaslui, a anunțat că nu îl primește. „Conducerea și întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru”, au transmis reprezentanții fabricii într-o postare pe Facebook. Administratorul fabricii a declarat, de asemenea, pentru site-ul local Vremea Nouă că nu înțelege „de ce suntem noi prinși în acest program”, sugerând că nu a existat o discuție anterioară cu organizatorii vizitei lui Georgescu în oraș.

Între vizitele la două târguri și o biserică, în programul publicat pentru vizita lui Călin Georgescu în județ în 5 septembrie, apare și o jumătate de oră la o fabrică de mobilă.

Pe afișul care promovează vizita lui Georgescu în Vaslui în data de 5 septembrie apare următorul program:

7.30 - 9.00: Târgul de la Codăești;

9.30 - 10.30: Biserica Lipovăț;

11.00 - 12.00: Statuia lui Ștefan cel Mare;

12.30 - 13.00: Fabrica de Mobilă Marcomovas SRL;

13.00: Târgul Meșterilor Populari;

Însă conducerea fabricii a spus că nu are de gând să îl primească, sugerând că vizita nu a fost stabilită în prealabil. „Urmarea anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că, conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc”, a transmis fabrica pe Facebook.