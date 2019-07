Detaliu uluitor în cazul criminalului din Caracal! Ce s-a găsit pe pielea lui Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă a declarat că nu o cunoaște pe Alexandra Mâceșanu și neagă acuzațiile aduse. Presupusul criminal s-a întors în cursul serii de 27 iulie în casa din care Alexandra a sunat disperată după ajutor, la 112. O privile glaciară, fixă, fără să schiţeze absolut nimic. Aceasta a fost reacţia bărbatului în momentul în care a fost adus astăzi aici pentru continuarea percheziţiilor de către procurori.

„Dețin un autoturism marca Renault Megane de aproximativ doi ani de zile. Joi, în data de 25.04.2019, la ora 07.30 am fost în oraș, la piață, cu autoturismul și am cumpărat niște roșii. M-am apucat de lucru apoi, dezmembrare de motoare, piese și utilizarea cuprului și aluminiului obținut pentru vânzare. Le-am încărcat în saci și în camioneta marca Fiat 4x4. Asta a durat până la ora 21.00-22.00. Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari. Le-am lăsat fumegând. Cred că în jur de ora 20.00 am făcut focul. Nu știu dacă i-am deranjat pe vecini. Și ei fac fum în curte. Nu am mai plecat cu mașina de acasă. După aceea m-am culcat și m-am trezit la ora 06.00, când au venit polițiștii la percheziție”, a susținut Gheorghe Dincă.

Gheorghe Dincă a fost supus unor examinări medico-legale. Avea mai multe zgârieturi şi părul pe mâini ars. Judecătorii l-au trimis după gratii pentru următoarele 30 de zile.

