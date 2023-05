Controale temeinice pe litoralul românesc. Director ANPC: "Litoralul are nevoie de o curățare substanțială"

Directorul Autorității Naționale pentru protecția consumatorilor vrea o revoluție pe litoralul românesc. Pe lângă festivaluri și petreceri, stațiunile de la malul mării încă le oferă turiștilor locații de dormit și mâncat improprii, fără actele necesare de funcționare.

Directorul Autorității Naționale pentru protecția consumatorilor vrea o revoluție pe litoral, supărat pe ceea ce a văzut în aceste zile. După hoteluri de patru și cinci stele urmează dughenizarea. Horia Constantinescu, directorul ANPC susține că litoralul are nevoie de o curățare substanțială, nu doar de aplicarea unor sancțiuni repetitive.

"La acest moment, vorbim de două lumi total diferite. Am desfășurat o acțiune numită La pas pe litoral și am mers în fiecare stațiune. Am fotografiat fiecare clădire pe care noi o considerăm improprie pentru a se desfășura activități în condiții de siguranță.

Marea majoritate dintre aceste clădiri au fost deja verificate și nu aveau toate documentele necesare. Vom pregăti un raport pe care îl vom înainta guvernului din dorința de a ne așeza toți la o masă pentru a lua măsurile necesare până la începerea sezonului turistic, undeva pe la data de 15 iunie. Putem da o șansă litoralului românesc, uitându-ne puțin peste gard", a declarat Horia Constantinescu, directorul ANPC.

