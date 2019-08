Drama familiei lui Gheorghe Dincă - Sora criminalului a povestit tot

Gheorghe Dincă a avut două surori, Mândra și Jana, dintre care doar ultima mai trăiește. Pe numele ei Ioana Bărbulescu, femeia are 72 de ani și locuiește tot în Caracal. Femeia a făcut dezvăluiri uluitoare despre tragedia care i-a lovit familia cu mulți ani în urmă. Este sora vitregă a lui Gheorghe Dincă. Ea și cu ucigașul din Caracal au același tată.

“Mămica mea a rămas gravidă, a născut un băiat… Că tăticul își dorea un băiat neapărat. Și de la băiat i s-a tras moartea. A născut și nu mai știu ce s-a întâmplat… S-a pornit din ea… A doua zi, a treia zi a murit după naștere și apoi a murit și băiatul născut. Tatăl avea terenuri, pământuri… Era agricultor. Ne lua și pe noi, la secerat, cules de porumb”, a spus Ioana Bărbulescu pentru Cancan.RO.

“Cu dânsul am vorbit la o pomană, pe 29 iunie. Am făcut pomana băiatului și soțului. L-am chemat și pe el, am vorbit, am pus mesele afară, am mâncat. Ne-am înțeles destul de bine, cu toate că am fost frați vitregi”, a mai declarat Jana.