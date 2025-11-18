Drum peste conducta de gaze, închis în Sectorul 3. Prefectul Capitalei: „E pericol de explozie. Pe acolo trec autobuze pline cu oameni”

Un drum care trece peste magistrala de gaze a fost închis în Sectorul 3. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Un tronson de drum care trece peste magistrala de gaze a fost închis în Sectorul 3, iar pe alte 11 străzi din zonă sunt instituite restricții de circulație. Prefectul Capitalei spune că acolo „poate avea loc o explozie”, dacă din cauza vibrațiilor provenite de la trafic s-ar fisura conducta de gaz.

Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a dispus instituirea unor măsuri urgente de siguranță pe mai multe străzi din Sectorul 3, ca urmare a pericolului ridicat generat de magistrale de gaz care trec sub carosabil. Decizia, adoptată în cadrul Hotărârii CMBSU nr. 23 / 17 noiembrie 2025, vine după ce autoritățile au constatat că drumurile respective au fost asfaltate fără avizele Transgaz și, în multe cazuri, fără autorizații valide de construire.

„Pe strada Brățării, din punctul meu de vedere, este un pericol foarte mare, pentru că pe acolo trec foarte multe mașini grele, cu tonaj mare, trec autobuze pline cu oameni, traficul este foarte mare. Pe acolo trece o magistrală de gaze destul de importantă. Dacă se fisurează de la toate vibrațiile care provin de la traficul din zonă, poate avea loc o explozie.”, a declarat prefectul Andrei Nistor, potrivit Digi24.

Evaluare pe teren

Luni, prefectul s-a deplasat la fața locului împreună cu reprezentanți Transgaz, ai Primăriei Sectorului 3, Inspectoratului de Stat în Construcții și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru a analiza situația. El a subliniat că riscul este foarte ridicat, deoarece pe unele segmente traficul este intens — inclusiv autobuze pline de pasageri și vehicule de tonaj mare — și vibrațiile pot produce deteriorări la conducte, cu potențial de fisurare și, în cele din urmă, de explozie.

Prefectul a semnalat în special strada Brățării, între intersecțiile cu străzile Gura Făgetului și Gura Putnei, ca zonă critică, deoarece sub acest tronson conductele trec direct sub asfalt. După Gura Putnei, spune Nistor, țevile sunt mai departe de drum, ceea ce le reduce riscul imediat.

Restricții pe 11 străzi din Sectorul 3

Printre restricțiile stabilite prin hotărârea CMBSU se numără:

limitarea vitezei pe drumurile cu risc la 30 km/h;

interzicerea accesului vehiculelor de tonaj mare pe aceste sectoare;

Cele 11 străzi sunt: Drumul Gura Solcii; Strada Gura Vlădesei; Strada Brățării; Strada Drumul Gura Făgetului; Strada Drumul Gura Calitei; Strada Drumul Gura Putnei; Strada Drumul Gura Sărăţii; Strada Drumul Gura Calmatui; Strada Drumul Gura Arieşului; Strada Drumul Gura Racului; Strada Drumul Balta Plopului;

Pe termen mai lung, autoritățile intenționează să realizeze reparații structurale: spargerea carosabilului, montarea unor tuburi de protecție pentru conducte și refacerea drumurilor după finalizarea lucrărilor.

De asemenea, prefectul a cerut Primăriei Sectorului 3 să furnizeze documentația completă de construire (pentru proiecte publice și private) din zona conductelor, pentru a verifica legalitatea lucrărilor.

Probleme de autorizare și proprietate

Andrei Nistor a acuzat că multe din drumurile asfaltate au fost realizate fără autorizații de construire: majoritatea nu au documentație legală, ci doar certificate de urbanism, emise pentru „refacere” și nu pentru drumuri noi. El a explicat că în trecut multe căi erau doar ulițe de pământ și că asfaltarea a fost făcută fără verificări adecvate în raport cu planurile Transgaz.

Mai mult, un segment al străzii Brățării trece peste terenuri private — iar prefectul susține că proprietarii nu ar fi fost despăgubiți și că strada ar fi fost asfaltată peste terenurile lor fără consultare reală.

Prefectura transmite că, după stabilizarea situației, va demara demersuri pentru ca responsabilii — la nivel instituțional și, eventual, personal — să răspundă pentru consecințele neregulilor.