Era într-un magazin din Constanța și își făcea cumpărăturile liniștit. De odată, a observat ceva ciudat și s-a dus imediat la vânzătoare. Ce s-a aflat apoi, a uimit toți clienții - VIDEO

Foto: Replica

Mai mulți locuitori din localitatea Mihail Kogălniceanu din județul Constanța susțin că reprezentanții magazinului La Doi Pași se încăpățânează să comercializeze lapte expirat.

”Nu este o noutate, se întâmplă de ceva timp. Am fost o data și am cumpărat o sticlă cu lapte, ca ulterior să văd că este expirat. Duc produsul înapoi, le atrag atenția, mi se dau banii înapoi. A doua zi la fel: același lapte expirat. Le atrag atenția din nou.. Dar și a treia zi la fel? Și nu am mai rezistat. Nu se poate așa ceva, acel lapte este expirat de două săptămâni, de la începutul lunii iulie. Nici nu se obosesc să remedieze situația, chiar dacă li s-a atras atenția de mai multe ori”, a declarat, pentru Replica, un client al respectivului magazin.

Pe imagini, care au fost realizate pe 23 iulie, se poate observa cum vânzătoarea nu stă prea mult timp la discuție și se oferă să returneze banii, laptele fiind expirat de pe data de 7, cel mai probabil cunoscând situația.

Însă, clientul nemulțumit a precizat și faptul că prețurile diferă de la raft, la casă.