Gusturile autentice și cultura Banatului, la BIAS 2026. „Ne mândrim cu titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028”

Prezența tradiţiilor bănăţene la BIAS pune în prim-plan gastronomia și caracterul multicultural al regiunii / foto: Antena 3 CNN

Gusturile autentice şi cultura Banatului au fost aduse la BIAS 2026. Sub conceptul "One shared table", reprezentanții județului Timiş vin în fața publicului din toată țara cu o experiență completă: de la rețete tradiționale reinterpretate, cum este celebra clătită bănățeană la cuptor, până la băuturi moderne cu ingrediente locale, care se găsesc doar în acea regiune a ţării.

Prezența tradiţiilor bănăţene la BIAS pune în prim-plan gastronomia și caracterul multicultural al regiunii.

„Am venit cu regiunea Banat, am venit să ne promovăm tot ce înseamnă bunătăți pe care noi le avem în Banat și să le spunem românilor că Timișul și Banatul sunt o regiune pe care obligatoriu trebuie să o viziteze. Suntem aici cu unul dintre cei mai buni bucătari pe care îi avem în regiune. Ne mândrim cu titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028”, a declarat Alin Popoviciu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

Bucătăria bănățeană este recunoscută pentru preparatele sale bogate, unde influențele Europei Centrale și ale Balcanilor s-au întâlnit și au evoluat împreună, iar vedeta de necontestat a meniului de vară este celebra clătită bănățeană cu bezea.

„Este un desert bănățenesc, este o clătită umplută la cuptor cu brânză de vaci și stafide, peste care, din gălbenușurile pe care le spargem, facem un sos pe bază de vanilie, iar albușurile rămase, foarte bine bătute, vin puse deasupra.

O băgăm la cuptor și o coacem până se rumenește.

Credeți-mă, n-ați mai gustat această combinație. Este gustoasă, aerată, aromată”, spune un bucătar.

Identitatea Banatului nu se oprește însă doar la mâncare, ci se reflectă și în băuturile locale. Banat Spritz și Rachiu & Tonic aduc tradiția în prezent.

„Un ingredient pe care noi, în Banat, îl folosim de foarte mult timp. Practic, surpriza este că noi, în loc de sucul de lămâie sau de lime, folosim sucul de corcodușe verzi pentru a acri cocktailurile. În afară de acel suc, noi avem și siropuri de la producători locali din Banat.

Am vrut să arătăm că tradițiile autentice bănățene pot fi și cool, pot fi și pe înțelesul tinerilor”, spune un reprezentant.

Participarea la BIAS 2026 face parte din demersul de promovare a județului Timiș ca destinație turistică și gastronomică.

„Ne pregătim ca, în fiecare an în care România este reprezentată european la nivel gastronomic, la bordul aeronavelor TAROM să existe meniu reprezentativ din acea regiune, astfel încât să o promovăm peste hotare”, a declarat Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt TAROM.

„Consiliul Județean Timiș este prezent aici cu câteva dintre experiențele minunate pe care noi le oferim în județul nostru. Suntem prezenți cu evenimente de live cooking, live mixology, cu produse locale de la noi din Banat și, având în vedere ruta directă pe care noi o avem de la Timișoara la București și invers, vă sfătuim să descoperiți frumusețile Banatului și să vă bucurați alături de noi de acest titlu de regiune gastronomică europeană 2028 și să vă bucurați de toate experiențele pe care județul Timiș le are să le ofere”, a declarat Andrei Manea, Director de Comunicare Visit Timiș.

„One shared table” este invitația de a descoperi Banatul la aceeași masă, prin gusturi care reflectă diversitatea unei regiuni construite la întâlnirea mai multor culturi.