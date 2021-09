Ea este femeia care decorează de 10 ani icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din Iaşi

Pelerini din toate colțurile țării au început să se adune încă de marți, 7 august, la Mănăstirea „Hadâmbu”, pentru pelerinajul organizat an de an, de sărbătoarea Maicii Domnului. Oamenii vin aici cu credinţă şi speranţă, atraşi de faima Icoanei Făcătoare de Minuni.

De trei ori pe an, timp de un deceniu, Giglia Teodorescu a avut bucuria şi onoarea de a găti strai de sărbătoare icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea „Hadâmbu”. Anul acesta a ales două flori cu o semnificație aparte: crinul, care este floara Maicii Domnului și trandafirul, floarea iubirii.

„De 10 ani, timp de 3 ori pe an, eu sunt aici și decorez, la cele trei hramuri importante ale mănăstirii. Pentru decorul de anul acesta am ales să fie ceva suav și atunci am ales crinul, care este floarea Maicii Domnului și al arhanghelului Gavril, am ales trandafirii, care sunt simbolul iubirii.”, a declarat Giglia Teodorescu pentru bzi.ro.

Decorarea baldachinului durează 3 ore, iar doamna Giglia îşi pune toată pasiunea şi credinţa pentru a face icoana şi mai bine-plăcută pelerinilor care vin să se roage şi să o onoreze pe Maica Domnului. Giglia Teodorescu a ajus să se ocupe de înfrumuseţarea icoanei, după ce o maică de la mănăstirea Galata a recomandat-o părintelui Arsenie care este paznicul icoanei de la Hadâmbu.

Minunea de care a avut parte femeia care a decorat icoana Maicii

În toții anii de activitate, doamna Giglia a fost martoră la multe din minunile făcute de Maica Domnului, în urma rugăciunilor. În urmă cu 3 ani, chiar ea a avut parte de o întâmplare miraculoasă. “Este destul de amuzantă, dar cu o încărcătură emoțională foarte puternică”, îşi caracterizează Giglia Teodorescu propria minune de care a avut parte., după ce mama sa pierduse un lanţ de aur pe care i-l dăruise. .

„A plecat de la mine și în drum spre casa ei s-a oprit la gogoșărie, iar din grabă a uitat portofelul și lanțul pe vitrina de acolo, la gogoșerie. Când a ajuns acasă, foarte supărată și speriată, știind că o voi certa, a început să se roage foarte mult la icoana Maicii Domnului și a doua zi, culmea, la mine la bloc am găsit un bilet. Mama mea stă în Tătărași, dar la scară la mine, în Alexandru, era un afiș pe care scria că s-a găsit un portofel maro, iar cine l-a pierdut, îl găsește la secția nr. 5 de Poliție. Am sunat-o pe mama mea, a mers și era portofelul ei și lanțul. M-am întrebat foarte mult cine mi-a pus acel bilet, chiar la mine la scară, și am realizat că Ea a fost, Maica Domnului”, a povestit Giglia Teodorescu.





