Noi imagini de la benzinăria din Găești unde se alimentează cu aer în loc de motorină. Șoferul de TIR a stat de vorbă cu polițiștii, la pompă

În filmare se vede cum șoferul de TIR le povestește agenților de poliție cum a încercat să alimenteze și a observat că, deși aparatul înregistra o cantitate de combustibil, pe furtun venea de fapt...aer. Acesta le și arată, la fața locului, cum este taxat pentru aer la preț de motorină.

"Am vrut să alimentez și tot am stat, am stat, am stat, la care a sărit pistolul. Când s-a oprit pistolul, zic hai să văd câți litri a băgat, fiind mașina pe partea cealaltă. Vin în partea asta, el tot înregistra. Când mă duc la pistol, sufletul....uitați. Uitați."

Polițistul îl întreabă pe client: "cei de la peco ce v-au zis?"

"Nu știu de aspectul ăsta. Am discutat, dar cu cine, că au fugit. Când le-am spus că sunt pe Facebook în direct au fugit. Ce să le fac? Cine plătește 465 de litri de motorină? Să zicem că o fi băgat 50-70 de litri, nu știu. Uitați la aparat."

”Hai măi să vă arăt cum se alimentează la pompe! Pompe funebre... Ia uitați cum se alimentează un camion cu aer! Ia sa vedem! Înregistrează! Ia uitați, ia ziceți măi fraților, veniți și alimentați! E bun, nu? Ia uitați-va, furt pe față! Ia uite măi frate, după ce că e 9 lei motorina, ia uite! Hai sa mai vedem ce mai înregistrează aici, furt pe față! Uitați și voi, cică am băgat 403 de litri de aer, uitați-vă și voi! Ia ziceți și voi, pompa e oprită și asta tot înregistrează!”, spune bărbatul care a încercat să facă plinul.

Ulterior, acesta a încercat să ceară explicații angajaților stației.

Client: Am venit sa alimentez si pompa dumneavoastră îmi dă aer!

Șef stație: A băgat ceva motorina?

Client: Nu știu!

Șef stație: De unde nu știți? Când puneți mana pe pistol se simte că se bagă motorină!

Client: Scrie undeva ca trebuie sa țin mana pe pistol? Eu sunt bun de plata la motorina dumneavoastră, nu?

Șef stație: Nu, nu plătiți nimic! Nu plătiți!

Client: Paguba dumneavoastră?

Șef stație: V-am cerut ceva sa plătiți?

Client: Pai dar ce sa va plătesc? Aerul?

Șef stație: Aerul, ce ați băgat, nu contează, v-am cerut bani?

Client: Nu, dar facem o sesizare pentru comportamentul dumneavoastră!

Șef stație: Dar cine a început?