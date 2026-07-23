Imagini cu dezastrul provocat de furtuni: Localităţi din Prahova, sub ape. 2 bărbaţi răniţi de un copac căzut pe o maşină la Târgu-Jiu

Imagini cu dezastrul provocat de furtuni: Localităţi din Prahova, sub ape. 2 bărbaţi răniţi de un arbore căzut pe o maşină la Târgu-Jiu

Furtunile puternice continuă să facă probleme în mai multe regiuni din România. Cel mai afectat este judeţul Prahova, unde a fost cod portocaliu de vreme severă, iar zeci de gosodării au fost inundate. Pompierii au intervenit inclusiv în zona pârâului Dâmbu, care a ieşit din matcă. Prefectul de Prahova acuză Rafinăria Vega că a deversat ape în pârâul Dâmbu și a sesizat Garda de Mediu. Şi în Târgu-Jiu, o vijelie a pus la pământ în doar câteva minute mai mulţi arbori, care au căzut peste maşinile aflate în mers. În urma impactului, doi bărbaţi au fost răniţi şi au ajuns la spital. "Un arbore mare, 30 de metri, a căzut şi mi-a trecut prin maşină", a povestit şoferul care conducea când a început furtuna violentă.

La nivelul județului Prahova, cele mai afectate localități au fost Bușteni, Breaza, Comarnic, Păulești, Filipeștii de Târg și Măneciu, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, curți și beciuri.

"Toată apa a venit peste noi, apa din stradă. Nu a mai făcut faţă canalizarea, pe partea cealaltă e jale, toate fluvialele sunt în sus", a spus un localnic din Prahova.

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"Pompierii militari prahoveni au acţionat în aproximativ 27 de situaţii pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteo periculoase. La Pleaşa, într-o locuinţă, am avut un apel la 112 care semnala faptul că o persoană în vârstă este prinsă în casă, pentru că avea curtea inundată. S-au prezentat acolo patru colegi cu o autospecială de serviciu şi persoana va fi relocată", a explicat Andreea Ursachi, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova

"Mulţumim autorităţilor, mai ales pompierilor, care au venit în sprijinul nostru. Dacă nu erau dânşii, eram cu apa în casă. A fost apa mai mare, ne-a luat cu bărcile de aici", a povestit un alt bărbat dintr-o localitate prahoveană, afectată de ploile torenţiale care s-au înregistrat ieri.

Prefectul de Prahova: "Cei de la Rafinăria Vega au deversat ce aveau în canalizare în pârâul Dâmbu"

"Cei de la Rafinăria Vega, sub pretextul evitării inundării caselor din jur, au deversat pentru 20 - 25 de minute ce aveau în canalizare în pârâul Dâmbu. Am sesizat Garda de Mediu. Dacă vorbim despre despăgubiri, evident, vom face şi comisiile prevăzute de lege pentru a evalua pagubele şi le înaintăm către Guvernul României", a declarat Daniel Nicodim, prefectul judeţului Prahova, într-o intervenţie telefonică pentru Antena 3 CNN.

Ploile torențiale din cursul zilei de ieri au creat probleme și în municipiul Ploiești, unde mai multe străzi au fost inundate, iar sistemul de canalizare nu a mai făcut față volumului mare de apă. În mai puțin de trei ore s-au înregistrat aproximativ 38 l/mp, o cantitate suficientă pentru a produce acumulări importante de apă și pentru a îngreuna traficul în mai multe zone ale orașului.

În Ploiești, intervențiile au vizat o curte inundată, un beci și degajarea unui arbore căzut, în timp ce autoritățile au rămas în alertă din cauza avertizărilor meteorologice și hidrologice.

A fost furtună puternică în municipiul Târgu-Jiu, miercuri după-amiaza. În doar câteva minute, vijelia a făcut ravagii: a pus la pământ mai mulți copaci, iar arborii au avariat mai multe autoturisme.

Doi bărbați au ajuns la spital, fiind răniți după ce un copac a căzut peste maşina în care se aflau.

"Conduceam, dintr-odată a început furtuna extraordinar de tare şi un copac, un arbore mare, 30 de metri, a căzut şi mi-a trecut prin maşină. Da, eram cu cineva în maşină, care are o rană la cap. Copacul ăsta era putrezit şi nimeni nu s-a ocupat de el. Gândeşte-te că puteam să mergem pe stradă, nu trebuia neapărat să fim la volan şi putea să ne pice în cap, să ne omoare", a povestit şoferul maşinii distruse de arborele uriaş.

"Pe strada Depozitelor din municipiul Târgu-Jiu, un copac a afectat trei autoturisme. Și, în acest caz, o persoană de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, a suferit leziuni la nivelul capului. A fost asistat medical la faţa locului, iar ulterior a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Târgu-Jiu", a declarat Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj, pentru Antena 3 CNN.