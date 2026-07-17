Imagini spectaculoase cu barierele de retenţie instalate pe Valea Oltului, care deja sunt pline cu pietre căzute de pe versanţi

Imagini spectaculoase cu barierele de retenţie instalate pe Valea Oltului. Sursa foto: DRDP Craiova

Autorităţile au prezentat imagini cu barierele de retenție care "își dovedesc deja eficiența pe DN 7 – Valea Oltului". Acestea au scopul de a opri materialul căzut de pe versanți să ajungă pe partea carosabilă. "Unele sunt instalate de mai puțin de două luni și au reținut deja cantități importante de pietre. Altele au fost deja descărcate o dată și, între timp, s-au umplut din nou", a transmis DRDP Craiova.

Autorităţile au mai precizat că, "în luna august, când traficul este mai intens din cauza concediilor, nu vor fi executate lucrări care să impună restricții" pe Valea Oltului.

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"Barierele de retenție își dovedesc deja eficiența pe DN 7 – Valea Oltului.

Poate că, la prima vedere, o barieră plină cu pietre pare doar un element care trebuie curățat. În realitate, este dovada că și-a îndeplinit misiunea: a oprit materialul căzut de pe versanți înainte ca acesta să ajungă pe partea carosabilă.

Am filmat mai multe bariere montate în cadrul acestui proiect. Unele sunt instalate de mai puțin de două luni și au reținut deja cantități importante de pietre. Altele au fost deja descărcate o dată și, între timp, s-au umplut din nou.

Fiecare dintre pietrele reținute în aceste bariere sau în plasele de protecție este o piatră care nu a mai ajuns pe partea carosabilă. Fiecare dintre ele ar fi putut lovi un autoturism aflat în mers și ar fi putut provoca un accident cu urmări grave. Tocmai de aceea, aceste lucrări nu sunt simple investiții în infrastructură, ci investiții în siguranța fiecărui participant la trafic.

Știm că restricțiile de circulație și timpii de așteptare creați pe durata lucrărilor sunt neplăcuți, însă ele sunt necesare pentru realizarea unor intervenții care salvează vieți.

În luna august, când traficul este mai intens din cauza concediilor, nu vor fi executate lucrări care să impună astfel de restricții. Intervențiile vor fi reluate ulterior, pentru a continua creșterea gradului de siguranță pe DN 7", au adăugat autorităţile.