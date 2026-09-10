Imagini de pe A1, unde un şofer de 73 de ani a condus pe contrasens şi a provocat un accident. A fugit cu maşina avariată

1 minut de citit Publicat la 11:14 10 Sep 2026 Modificat la 11:20 10 Sep 2026

Un şofer de 73 de ani a condus pe contrasens şi a provocat un accident pe A1. Sursa foto: captură video

Un şofer de 73 de ani a intrat pe constrasens pe Autostrada A1 Timişoara-Arad şi a provocat un accident. A lovit o maşină şi şi-a continuat drumul, deşi autoturimsul era avariat. În încercarea de a evita impactul, alte două maşini au intrat pe banda de urgenţe.

Un alt şofer a reuşit să frâneze la timp şi a sunat la 112. Din fericire, nimeni n-a fost rănit.

"Unde te duci? Întoarce-te!", i-a strigat un şofer care a evitat impactul frontal la timp.

Bărbatul vinovat a fost identificat ulterior de poliţişti şi a primit o amendă de peste 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 5 luni.

Un şofer de 97 de ani, prins băut la volan

Altfel, un bucureştean în vârstă de 97 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la volan deşi avea dreptul de a conduce suspendat, a anunţat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Bărbatul a fost depistat de poliţişti în weekend, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 659, în zona comunei Slobozia. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că el figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere fără drept, sub modalitatea conducerii cu dreptul de a conduce suspendat. Totodată, cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce atrage răspunderea de natură contravenţională", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Pentru contravenţia constatată, bărbatul a fost sancţionat cu o amendă de 1.946,25 de lei (nouă puncte amendă).