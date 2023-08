Imaginile dezastrului rămas în urma exploziei de la Crevedia. Mărturiile localnicilor: "Am crezut că este cutremur"

Mai mulți localnici din Crevedia au povestit, la Antena 3 CNN, clipele de groază pe care le-au trăit în urma exploziei de la stația GPL.

Depozitul de GPL din Crevedia s-a transformat într-o adevărată bombă pentru localnici.

Locuințele din jur au fost grav afectate de suflul exploziilor, iar oamenii au fugit la rude, în parcuri sau chiar pe câmp.

În urma exploziei, casele au rămas fără curent și gaze, iar geamurile au fost sparte.

"Prima dată am crezut că este cutremur. Când am ajuns afară, vecinii și copiii țipau. Pompierii ne-au spus să plecăm. Am mers în parc, la Mogoșoaia, și am stat acolo până la 4-5 dimineața", a spus o localnică.

Îngroziți, oamenii povestesc cu lacrimi în ochi ce au văzut, locuințele lor fiind pline de cioburi.

"Eram acasă, iar când am auzit că a pocnit, am crezut că o mașină a explodat pe drum. Am ieșit la poartă, toți oamenii fugeau pe drum. Am 79 de ani, dar eu nu am mai văzut așa ceva. Nimeni nu a dormit aseară acasă", a spus o altă localnică.

De asemenea, oamenii spun că s-au gândit, în primele momente, că este vorba despre un cutremur sau despre un bombardament, din cauza zgomotelor puternice.

"Nouă ne-a spart geamurile. Am crezut că este o bombă. Este goaznic", au mai spus localnicii.

De asemenea, casa unei familii, care se află față în față cu stația GPL, a fost distrusă în urma exploziilor.

Oamenii au petrecut noaptea pe câmp, desculți, fără haine și nemâncați până când un vecin le-a sărit în ajutor.