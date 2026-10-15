În Brăila s-a făcut o „zebră” inteligentă, dar nu ajută pentru că trece din șanț pe câmp, iar oamenii se amuză: Trec cu mașina peste ea

Revoltă și ironii în judeţul Brăila. O trecere de pietoni modernă "îi ajută" pe localnici să ajungă din șanț pe câmp. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O trecere de pietoni modernă dintr-o comună din județul Brăila a ajuns motiv de râs pentru localnici. Este dotată cu sistem de iluminat inteligent pe bază de panouri fotovoltaice, dar problema este că începe din șanț și se termină în câmp. Trecerea este pe un drum județean și a fost făcută din bani publici, însă, pare, să nu aibă nicio utilitate. Acum, autoritățile iau în calcul să o mute în altă zonă. Întrebat de un reporter Antena 3 CNN dacă a folosit vreodată trecerea de pietoni, un localnic a răspuns ironic că o traversează zilnic cu mașina, dar niciodată pe jos.

Trecerea de pietoni cu sistem LED smart se află pe drumul județean 202A, la intrarea în satul Ariciu, judeţul Brăila.

"N-am trecut niciodată, dar cred că e făcută greşit. Normal, dacă voia să facă ceva, trebuia să facă în partea aceasta (n.r.: arată direcţia în care ar merita să fie realizată o trecere de pietoni). Nu e făcută corect, că nu avem unde să trecem – de pe partea şanţului, pe partea câmpului", a declarat o locanică pentru Antena 3 CNN, iar unul dintre vecinii ei a spus: "Nu are niciun beneficiu. Este inutilă".

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN dacă a folosit vreodată noua trecere de pietoni, un localnic a spus ironic: "Da, trec cu maşina peste ea, în fiecare zi. Ca pieton, nu. E foarte inutilă".

"Deci, la momentul respectiv, v-am zis: nu am fost în funcţie, a fost un proiect al Consiliului Judeţean. La momentul respectiv, nu eram aici, nu ştiu cum s-a gândit cineva cu proiectul", a declarat Ion Serafim, primar comuna Salcia Tudor, pentru Antena 3 CNN.

La întrebarea: "Îi vedeţi utilitatea?", edilul a răspuns: "Nu pot să mă pronunţ eu, utilitatea ar fi dacă ar fi locuit".

"Din raţiuni personale, consider că membrii comunităţii din ambele părţi ale drumului judeţean trebuie să beneficieze de o trecere de pietoni la nivel al drumului judeţean. Într-adevăr, este o comunitate foarte mică în satul Ariciu", a precizat Adrian Rîndunică, administrator public al județului Brăila.