Incendiu devastator în Arad. A luat foc un apartament la etajul 9 din 10. Mai multe victime au ajuns la spital. Zeci de oameni evacuați

<1 minut de citit Publicat la 23:31 04 Oct 2025 Modificat la 23:57 04 Oct 2025

Incendiul s-a manifestat la etajul 9 într-un bloc cu zece etaje. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara într-un apartament aflat la etajul 9 într-un bloc cu zece etaje din Arad, transmite Antena 3 CNN.

În urma intervenției pompierilor, o femeie a fost scoasă din locuință în stare de inconștiență.

Alte două femei au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce una a suferit o intoxicație cu fum, iar cealaltă a făcut un atac de panică.

Victimele au fost transportate la spital.

"În urma sosirii echipajelor de intervenție și a pătrunderii în interior, a fost extrasă o victimă de sex feminin, inconștientă, preluată de echipajul SMURD și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe.

Din bloc au fost evacuate 25 de persoane de la etajul superior și de la etajul inferior celui la care s-a manifestat incendiul", a declarat locotenent-colonelul George Pleșca, purtător de cuvânt al ISU Arad.

Imobilul unde s-a declanșat focul se află pe Calea Aurel Vlaicu din municipiu.

Potrivit Inspectoratului județean pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Incendiul a fost stins, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauza acestuia.