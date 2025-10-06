Incendiu puternic pe Autostrada A1: Un TIR plin cu parchet a luat foc în mers, lângă Ciorogârla. Circulația e oprită pe ambele sensuri

<1 minut de citit Publicat la 14:43 06 Oct 2025 Modificat la 14:56 06 Oct 2025

Incendiu pe autostrada A1 București–Pitești, lângă Ciorogârla, județul Ilfov. Trafic oprit complet, luni, 6 octombrie 2025. Sursa foto: Centrul Infotrafic/ IGPR

Un incendiu puternic a izbucnit luni, în jurul orei 14:15, pe autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 15+500 de metri, în apropiere de localitatea Ciorogârla, județul Ilfov. Un TIR încărcat cu parchet a luat foc în mers, iar circulația rutieră a fost oprită complet.

Șoferul a reușit să se autoevacueze la timp, fără a suferi răni.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, autovehiculul a fost tras pe banda de urgență, iar echipajele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului.

Din cauza intervenției, traficul rutier a fost oprit temporar pe ambele sensuri de circulație, pentru a permite pompierilor și echipajelor specializate să intervină în siguranță.

Poliția recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să păstreze distanța regulamentară față de alte vehicule și să se asigure temeinic înainte de orice manevră.