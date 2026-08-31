Intelligent Money Academy ajunge la Baia Mare! Ediția a patra, dedicată antreprenorilor, are loc pe 17 septembrie

2 minute de citit Publicat la 12:33 31 Aug 2026 Modificat la 12:33 31 Aug 2026

Antreprenori, manageri și profesioniști se întâlnesc pentru o zi dedicată dezvoltării businessului, finanțării, fiscalității, digitalizării și resurselor umane.

Intelligent Money Academy, un proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, continuă seria de evenimente dedicate dezvoltării mediului de business și ajunge, pe 17 septembrie 2026, la Baia Mare. Cea de-a patra ediție a proiectului va reuni antreprenori, manageri și profesioniști interesați de dezvoltarea afacerilor, de noile tendințe din piața muncii și de soluții concrete pentru creșterea și adaptarea companiilor.

Evenimentul va avea loc la Hotel Romanița (Str. Europa nr.95, Recea, Maramureș), începând cu ora 12:30, și propune o zi dedicată inspirației, conectării și dezvoltării profesionale si va fi moderat de jurnaliștii Antena 3 CNN Adrian Ursu și Ana Iorga.

Intelligent Money Academy este un program național dedicat antreprenorilor și managerilor din România, care își propune să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri și a comunităților locale prin workshopuri și prezentări practice. Proiectul creează un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali sau din mediul privat.

Proiectul reunește, la fiecare ediție, peste 200 de antreprenori și manageri, iar cei 20 de speakeri de top transformă cele cinci workshopuri într-o experiență aplicată, cu informații, soluții și exemple relevante pentru dezvoltarea businessurilor.

De la finanțare și fiscalitate la digitalizare, HR și dezvoltarea businessului

Programul ediției de la Baia Mare este structurat astfel încât participanții să poată aborda concret provocările cu care se confruntă companiile în prezent.

Prima parte a evenimentului va pune în discuție viziunea strategică, contextul economic și oportunitățile pentru mediul de business, urmată de un workshop dedicat resurselor financiare, soluțiilor de finanțare și optimizării fiscale.

În cadrul sesiunilor strategice vor fi abordate teme precum eficiența și siguranța, optimizarea costurilor cu energia și carburanții, accesul la digitalizare, securitatea cibernetică și asigurările. În paralel, un workshop dedicat resurselor umane va pune accent pe dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale, cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare si selecție (un proiect susținut de CEC Bank), precum și pe tehnici de evaluare a angajaților.

Ultima parte a programului este dedicată creșterii și dezvoltării. Printre temele propuse se numără construirea unui bun renume, încrederea în business, mentalitatea de campion și pregătirea pentru viitor.

Ziua se va încheia cu un business cocktail și o sesiune de networking, oferind participanților ocazia de a continua discuțiile și de a crea noi conexiuni profesionale.

Agenda completă a evenimentului și lista tuturor speakerilor vor fi anunțate pe măsură ce programul va fi definitivat.

Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele Antena3.ro, Jurnalul.ro și IncomeMagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Totodată, postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua în direct tronsoane din cadrul dezbaterilor.

Înregistrare și detalii suplimentare: [email protected]