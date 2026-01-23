Inundaţie la un spital din Harghita. Apa s-a scurs prin tavan, după ce o ţeavă aflată în podul clădirii s-a fisurat din cauza gerului

Noaptea trecută a avut loc o inundaţie la Policlinica Spitalului Municipal din Toplița, aflată în jud. Harghita. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Un spaţiu din Policlinica Spitalului Municipal din Toplița, aflată în judeţul Harghita, a fost inundat în noaptea de joi spre vineri, după ce o ţeavă aflată în podul clădirii s-a fisurat din cauza gerului. Angajaţii instituţiei au filmat cum apa se scurge prin tavan, dar şi alte zone care au fost afectate. În prezent, situaţia sub control şi în zona afectată nu se aflau pacienţi.

În cursul acestei zile urmează să fie evaluate pagubele provocate de inundaţia care a avut loc azi-noapte la Policlinica Spitalului Municipal din Toplița.

Surse Antena 3 CNN au spus că totul s-a întâmplat după ce o ţeavă de hidrant s-a fisurat din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile, înregistrate în Harghita, care a fost sub cod galben de ger, alături de alte 12 judeţe din România. Se pare că hidrantul a fost lăsat în pod de către constructor.

Din fericire, nu existau pacienţi în spaţiul în care s-a produs inundaţia şi niciunul dintre aparatele medicale nu a fost afectat.

Oficialii Policlinicii Spitalului Municipal din Toplița urmează să înceapă reparaţiile, întrucât s-au înregistrat unele pagube din cauza apei care s-a scurs din pod prin tavanul clădirii.