Locul din România unde crește tomata neagră. Ce beneficii aduce sănătăţii

Soiul de tomată cu pigment negru a fost creat în urmă cu 7-8 ani de un cercetător român. Are o mulțime de beneficii pentru sănătate, iar antocianii pe care le conțin conferă si proprietăți anticancerigene.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Spre deosebire de multe dintre soiurile şi hibrizii de tomate de pe piaţă, roșiile negre de Buzău nu au acel interior lemnos.

"Un fruct ajuns la maturitate, pulpă aproape asemănătoare cu tomata clasică, prezintă semințe, nu prezintă nervuri lemnoase în interior.

Este foarte gustos, parfumat, aromat, foarte bun de consumat în stare proaspătă. Sigur, cred că pot fi utilizate și în diverse preparate culinare", a explicat Costel Vânătorul, director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Tomata neagră şi violet este cultivată de mai mulți ani la Buzău, pe un lot experimental. Sunt bogate în antociani, pigmenți care le dau culoarea aceasta neobișnuită şi pe care îi întâlnim şi în struguri, afine sau varza roșie.

Locul din România unde crește tomata neagră

"În urma lucrărilor de ameliorare am obținut o linie stabilizată, practic un soi care poate fi înmulțit prin semințe de la an la an și care produce aceste fructe închise la culoare bogate în antociani, pigmenți antocianici, cunoscuți ca antioxidanți, deci substanțele flavonoide care contribuie la prevenirea cancerului", a mai spus Costel Vânătoru.

Tomata negră - beneficii pentru sănătate

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite abia acum a anunțat finalizarea cercetărilor asupra tomatelor violet modificate genetic.

Publicațiile de peste ocean se întrec în a lăuda noua legumă despre care spun că nu doar arată frumos, ci conține niveluri ridicate de substanțe cu mari beneficii pentru sănătate, inclusiv de a scădea riscul apariției bolilor de inimă.

"Deși peste ocean acum se prezintă ca o realizare de mare succes a unor soiuri, a unor hibrizi, dar modificați genetici, care arată așa, noi avem soi stabilizat genetic care poate fi înmulțit ca cel obținut prin transgeneză.

Dacă era creat cu 20 de ani în urmă, nu avea succes. Acum, însă, are succes, pentru că, atât românii, dar nu numai, au început să prindă curaj să încerce și alte legume, și alte specii, și sigur au început să fi deschiși la nou", a mai spus Costel Vânătoru – Director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Echipa cercetătorului Costel Vânătoru a îmbunătățit tomata închisă la culoare și a reușit să o stabilizeze. Urmează înregistrarea la OSIM. În același stadiu mai sunt alte câteva soiuri de tomate, cu forme și culori neobișnuite, precum roșia în formă de ardei capia sau tomata tigrată.