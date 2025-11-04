Modificări în mersul trenurilor: CFR anunță că circulația feroviară e oprită pe o rută, până pe 16 noiembrie, din cauza unor lucrări

<1 minut de citit Publicat la 17:12 04 Noi 2025 Modificat la 17:12 04 Noi 2025

Lucrări de modernizare a trecerii peste calea ferată de pe DN 59A din localitatea Săcălaz. Sursa foto: CFR Infrastructură Timișoara

Circulaţia trenurilor pe ruta Timişoara-Jimbolia va fi suspendată până pe 16 noiembrie, pentru executarea unor lucrări de reabilitare a trecerii peste calea ferată de la Săcălaz, potrivit Agerpres.

CFR Infrastructură Timişoara a informat, marţi, că au început lucrările de modernizare a trecerii peste calea ferată de pe DN 59A din localitatea Săcălaz. Vor fi executate lucrări la sistemul de semnalizare şi instalaţii, fiind montate cele două semibariere de tip BAT.

Trenul 14261 pe relaţia Timişoara Nord - Jimbolia este anulat

În vederea creşterii gradului de siguranţă rutier şi feroviar, va fi montat un sistem video, care să asigure supravegherea permanentă a traficului şi să stocheze informaţiile pentru o vizualizare ulterioară.

Totodată, au demarat şi lucrările de demontare a suprastructurii feroviare, astfel că circulaţia rutieră a fost restricţionată pe o singură bandă de mers, până în 16 noiembrie, traficul fiind semaforizat.

De asemenea, este afectat şi traficul feroviar, trenul 14261 pe relaţia Timişoara Nord - Jimbolia fiind anulat pe toată distanţa, până în data de 16 noiembrie. Pe acest tronson se va asigura transbordarea călătorilor între Timişoara Nord şi Jimbolia cu mijloace auto, cu opriri în toate staţiile de pe parcurs şi cu respectarea orarului.