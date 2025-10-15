Momentul în care cinci câini maidanezi distrug o mașină parcată, în Petroșani. Șoferița a aflat de la vecini „cine” a produs pagubele

Imagini incredibile din Petroșani, acolo unde mai mulți câini maidanezi au făcut praf o mașină parcată. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate în zonă.
În filmare se vede cum câinii distrug anvelopele mașinii, aripile, bara din faţă și capota. Șoferita a descoperit pagubele abia a doua zi dimineața, când a vrut să plece cu mașina la muncă.
Vecinii i-au arătat filmarea şi atunci a aflat că pagubele au fost făcute de câini.
Locuitorii din Petroșani cer autorităților să ia măsuri urgente pentru a reduce numărul de câini fără stăpân.
Poliția locală și serviciul de ecarisaj au fost notificați și urmează să ia măsuri pentru prinderea animalelor responsabile de daune.