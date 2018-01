Motivul pentru care un bărbat din Câmpulung Moldovenesc îşi dă casa pe 100.000 de Biblii

Foto: pixabay.com

Un bărbat vrea să îşi dea casa din Câmpulung Moldovenesc pe 100.000 de Biblii. Omul a muncit în Spania mai bine de două decenii şi a strâns bani pentru clădirea cu două niveluri, pe care a pus de curând şi un afiş cu textul „Fii pregătit! Isus revine!”

Contactat de Monitorul de Suceava, bărbatul a spus că: „Am pus acest anunţ pentru că eu consider că revenirea Domnului Isus Hristos e foarte aproape, iar bunurile, casa mea, nu mai au nici o valoare. Am înţeles din profeţii că Domnul Hristos revine foarte curând. Aşa cum s-a profeţit când trebuia să se nască domnul Hristos, şi au ştiut doar trei magi care au citit din profeţii, şi s-au dus la împăratul Irod şi au întrebat unde este împăratul de curând născut, aşa este scris şi în Daniel şi Apocalipsa în timpurile în care trăim. Şi am înţeles că în foarte scurt timp revine Domnul Hristos. Deci problema este foarte, foarte serioasă”.

Omul vrea doar Biblii în engleză sau franceză, pe care ar urma să le ducă, într-o acţiune de misionariat, în ţări din Africa, dar şi în alte ţări „unde încă este foame de cuvântul lui Dumnezeu”.