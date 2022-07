Un motociclist s-a ales cu răni la gât după ce a intrat într-o sârmă pusă pe un câmp din Cluj: "Dacă aveam viteză eram mort"

Incidentul s-a petrecut pe un drum agricol din Corpadea, judeţul Cluj, acolo unde un motociclist s-a ales cu răni la gât, după ce a lovit o sârmă care bloca trecerea.

Din imaginile surprinse de camera de filmat de pe motor se observă cum motociclistul, care avea 21 de km/h, a observat sârma, dar a frânat prea târziu. În urma acestui incident s-a ales cu o rană la gât.

Potrivit presei locale, motociclistul nu a făcut plângere, dar a vorbit cu proprietarul să ia măsuri: ori să semnalizeze, ori să elimine sârma.

Cazul a produs revoltă în rândul care fac enduro pe drumurile agricole.

”Uneori este incredibil câtă răutate pot avea unii oameni in ei! Cel care a pus stâlpii ăia s-a gândit fix să omoare pe cineva sau vreun cal", spune cineva

”Ce oamenii frate! Depune plângere penală. În locul tău putea să fi fost altcineva, care probabil că nu mergea cu 20, ci cu 50 la oră în creștere. Bine că a fost așa...", a mai completat o persoană

"Am pățit şi eu la munte la Ramet, jud Alba. tot așa pe un drum era sarma dar mai jos. nu aveam viteza. am dat cu spatele, am desfăcut am trecut si am pus închizătoarea la loc. Nu e deloc in regula cu sârmele acestea pe drum. Clar trebuie reclamații făcute intens. Se poate murii intr`o clipita din cauza lor", mai spune cineva.

"Ai făcut reclamație la politie sau ai vorbit cu vreun avocat ? Daca nu faci nimic o va păți si următorul ..", a mai completat cineva.