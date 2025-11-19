O cisternă cu substanţe periculoase s-a răsturnat pe DN1. Circulaţia este blocată între Braşov şi Predeal

2 minute de citit Publicat la 08:37 19 Noi 2025 Modificat la 13:26 19 Noi 2025

Trafic blocat pe DN1, între Brașov și Predeal, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 & Facebook/DRDP Brașov

Este pericol pe DN1, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident miercuri dimineaţa. În prezent, traficul este oprit în totalitate, pe ambele sensuri, între Braşov şi Predeal, iar poliţiştii i-au îndrumat pe şoferi să folosească rute alternative. Totodată, agenţii i-au sfătuit să adapteze viteza la condiţiile meteo şi de drum, dar și să păstreze o distanţă de siguranţă, având în vedere că, la această oră, încă plouă în judeţul Braşov.

UPDATE 09:25 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a precizat că autoutilitara transporta două recipiente ce conţineau aproape 1.800 de litri de acid azotic. În urma accidentului, doi oameni au fost răniţi.

"În jurul orei 04:00, pe DN1, la ieşirea din localitatea Braşov către Predeal, în zona localităţii Timişul de Jos, s-a produs un accident rutier între un autoturism şi o autoutilitară care transporta două recipiente ce conţineau aproximativ 1.800 de litri de acid azotic", au declarat oficiali din cadrul ISU Braşov.

"La faţa locului s-au deplasat un echipaj CBRN, un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare, precum şi două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Salvatorii au intervenit pentru acordarea primului ajutor celor două victime, care erau conştiente şi au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale suplimentare", a precizat sursa citată.

Având în vedere că o parte din cantitatea de acid azotic s-a deversat în urma impactului, zona a fost izolată pe o distanţă de aproximativ 50 de metri, iar traficul rutier rămâne blocat la acest moment.

Totodată, la faţa locului s-au deplasat şi reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sistemuljui de Gospodărire a Apelor.

"O firmă specializată a intervenit pentru transvazarea substanţei rămase în celălalt recipient, pentru prevenirea unor riscuri suplimentare", au menţionat pompierii.

UPDATE 09:19 – Traficul a revenit la normal începând cu ora 09:15, au precizat reprezentanţii din cadrul Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov într-o postare pe Facebook.

Ştire iniţială: Cisterna încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat după ce s-a izbit puternic de o maşină în apropierea localităţii Timişul de Sus, aflată în judeţul Braşov. În prezent, cele două vehicule se află acum în afara părţii carosabile, potrivit autorităţilor.

Oficialii de la Direcţia Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, au anunţat într-o postare pe Facebook că există posibilitatea de scurgeri de substanţe periculoase din cisternă, motiv pentru care s-a decis blocarea traficului rutier pe DN1 între Braşov şi Predeal.

"Au oprit circulaţia, aşadar, pe ambele sensuri pe ambele sensuri de drum pentru a securiza zona şi s-a dispus devierea traficului pe rute alternative", a relatat Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN.

Momentan, nu se cunosc împrejurările în care s-a produs accidentul, însă, în zonă plouă, carosabilul este umed şi acestea ar putea fi două dintre motivele pentru care s-a produs accidentul.