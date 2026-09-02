O clujeancă, la un pas să rămână fără 60.000 lei, după o tentativă de înşelăciune. Victima a crezut că discută cu "un domn de la BNR"

O clujeancă, la un pas să rămână fără 60.000 lei, după o tentativă de înşelăciune. Foto: Getty Images

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a prezentat cronologia unei tentative de înşelăciune, în care un escorc s-a dat drept "un domn de la BNR" şi a încercat să obţină 60.000 de lei de la o femeie. Acesta a încercat s-o convingă pe victimă să depună întreaga sumă la un ATM de criptomonede (Bitcoin).

"O simplă convorbire telefonică s-a transformat, pentru o femeie din Cluj, într-un scenariu care ar fi putut să o lase fără 60.000 de lei.

Femeia a fost contactată de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al BNR și care i-a spus că, în numele ei, ar fi fost inițiată o plată și că se află în procesare. Pentru „a opri” un presupus credit de nevoi personale în valoare de 60.000 de lei, i s-a transmis că trebuie să primească banii în contul personal, să îi retragă și, ulterior, să îi depună la o altă bancă.

Pentru ca totul să pară cât mai credibil, apelantul i-a explicat că suma urma să fie transferată în trei tranșe, iar la fiecare câteva minute femeia trebuia să verifice și să confirme primirea banilor.

Femeia s-a deplasat la o sucursală bancară, de unde a retras 9.000 de lei de la bancomat, iar ulterior alți 51.000 de lei de la ghișeu.

Banii au fost puși în plicuri, iar următorul pas indicat de falsul „reprezentant BNR” era depunerea lor la un ATM de criptomonede (Bitcoin). Din fericire, aparatul nu a funcționat.

Şi-a dat seama că e înşelată

În acel moment, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, femeia și-a dat seama că tot scenariul era, de fapt, o înșelăciune.

Pentru a o convinge să păstreze secretul, persoana în cauză i-a spus că discuția este „ascultată de poliție”, că nu are voie să spună nimănui ce se întâmplă și chiar a amenințat-o cu o presupusă amendă de 30.000 de lei, invocând articole de lege și documente cu nume și semnături.

Nicio bancă, BNR sau instituție publică nu vă va cere să retrageți bani și să îi depuneți la un ATM de Bitcoin ori să îi transferați într-un alt cont pentru „a anula” un credit.

Sfatul autorităţilor

Dacă primiți un astfel de apel:

Nu divulgați date personale, bancare sau coduri de autorizare.

Nu transferați și nu retrageți bani la indicațiile unei persoane necunoscute.

Închideți apelul și contactați banca folosind doar numărul oficial.

Dacă suspectați o tentativă de fraudă, sesizați imediat poliția.

Un apel telefonic poate suna convingător. O fraudă rămâne fraudă. Nu vă lăsați grăbiți, speriați sau intimidați", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.