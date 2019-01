O femeie a fost violată în gară la doar câteva zile după ce a fost dată afară din casă. Agresorul ar fi încă în libertate

O femeie în vârstă 67 de ani susţine că a fost violată de un om al străzi, weekendul acesta, într-un vagon din Gara Iaşi. Femeia a ajuns pe străzi cu doar câteva zile înainte, după ce ar fi fost dată afară din casa bătrânei pe care o îngrijea, de către fiul acesteia.



Aceasta s-a retras în gară, în speranţa că voluntarii care duc oamenii la adăpost pe timp de noapte, în nopţile geroase, o vor găsi şi ajuta, scrie adevarul.ro.

Acolo l-a cunoscut pe agresor, un tânăr în vârstă de 34 de ani. Sub influenţa băuturii, tânărul ar fi lovit-o şi apoi a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el, într-un vagon.

„În gară a apărut un bărbat, care când s-a îmbătat a început să se ţină după mine. Mi-a spus că merge să ia o sticlă de vin şi în seara asta merg cu el la mătuşa lui. Are 34 de ani, e mai mic decât copiii mei. Când i-am zis că nu merg mi-a tras un pumn în spate şi mi-a zis să fac cum îmi spune el. Când am trecut dincolo de gara cealaltă, m-a apucat de mână şi m-a strâns tare. Eu i-am zis că nu merg cu el la mătuşa lui, că nici nu o cunosc. Atunci a văzut două vagoane e linie, m-a împins către ele şi eu am ştiu ce mă aşteaptă. M-a urcat cu forţa, în patru labe, pentru că am probleme cu picioarele. A închis uşa, a defăcut sticla, a luat pahar de vin şi apoi a început”, povesteşte femeia.

Momentele groaznice au continuat şi după ce bărbatul a abuzat-o şi a fugit, spune femeia, pentru că ţipetele i-au fost auzite de un muncitor CFR, care în loc să o ajute, a insultat-o pentru că era dezbrăcată. Aceasta a căutat ajutor şi la oamenii aflaţi pe peron, însă câţiva nu au vrut să se bage şi să anunţe salvarea şi poliţia.